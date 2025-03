IBPS SO Mains Result: आईबीपीएस एसओ मेंस का स्कोरकार्ड हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

IBPS: मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं, चाहे वे इंटरव्यू दौर के लिए योग्य हों या नहीं। यह स्कोरकार्ड 7 जनवरी 2025 को घोषित मेन्स परीक्षा परिणाम के बाद जारी किया गया है।

भारत•Mar 20, 2025 / 04:22 pm• Anurag Animesh

IBPS SO Mains Result

IBPS SO Mains Score Card 2025 Out: बैंकिंग और कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने 20 मार्च 2025 को IBPS SO Mains Scorecard 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 14 दिसंबर 2024 को आयोजित स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) मेन्स परीक्षा दी थी, वे अब अपने स्कोरकार्ड देख सकते हैं और सेक्शन-वाइज अंक चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड 20 मार्च से 31 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

Hindi News / Education News / IBPS SO Mains Result: आईबीपीएस एसओ मेंस का स्कोरकार्ड हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड