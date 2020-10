ICAI CA Exam 2020: आईसीएआई ने किया सावधान, सीए परीक्षा का वायरल नोटिफिकेशन फर्जी

ICAI CA Exam 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिफिकेशन को फर्जी बताया है। इसे लेकर आईसीएआई ने अभ्यर्थियों को सावधान भी किया है। इस वायरल नोटिफिकेशन में सीए परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी गई है। संस्थान ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकरी दी है। आईसीएआई ने कहा कि सीए परीक्षा की कोई भी तारीख स्थगित नहीं की गई है और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नोटिस फर्जी था।

ICAI CA Exam 2020 Notification

दरअसल नवंबर में होने वाली सीए परीक्षाओं 2020 को जनवरी 2021 में आयोजित की जाने की बात बताई गई है। लेकिन आईसीएआई के अनुसार सीए परीक्षा की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर 2020 में ही आयोजित की जाएगी। इसी संबंध में चेतावनी देते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर लिखा’, सोशल मीडिया पर आईसीएआई परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल गलत है। इस जानकारी को फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जरुरी अपडेट के लिए http://icai.org पर देखें।

ICAI CA Exam 2020 Schedule

ICAI CA परीक्षा पहले 2 से 7 नवंबर, 2020 के बीच निर्धारित की गई थी और अब 21 नवंबर से 14 दिसंबर, 2020 तक आयोजित की जाएगी। वहीं ICAI सीए नवंबर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 1 नवंबर से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ऐसे में जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल से अपना कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 7 नवंबर 2020 तक का समय दिया गया है।

Rebuttal of Fake News being disseminated in Social Media-ICAI hereby advises its Students that attached Revised Schedule of ICAI Exams is false. Appropriate Action is being initiated against those spreading this info & we reiterate to follow https://t.co/G24kqWMP0e for updates. pic.twitter.com/BGC9tK3vaA