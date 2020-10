IBPS SO Recruitment 2021: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, पात्रता सहित पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

IBPS SO Recruitment 2020: आईबीपीएस ने विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती लिए आयोजित किये जाने वाले कॉमन रिक्रूटमेंट प्रॉसेस (CRP-SPL-X) की अधिसूचना जारी कर दी है। संस्थान द्वारा जारी आईबीपीएस एसओ 2021 नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 नंवबर 2020 से शुरू होगी। IBPS SO Recruitment 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। आईबीपीएस एसओ 2021 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2020 आयोजित की जाएगी।

IBPS SO Recruitment 2020 Post Details

आईटी ऑफिसर (स्केल -1)

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (स्केल 1)

राजभाषा अधिकारी (स्केल 1)

लॉ ऑफिसर (स्केल 1)

एचआर/पर्सोनेल ऑफिसर (स्केल 1)

मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल 1)

IBPS SO Exam 2021

आईबीपीएस एसओ 2021-22 परीक्षा का आयोजन 26 एवं 27 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन के बाद परिणाम जनवरी 2021 में घोषित किये जाएंगे। IBPS SO Main Exam 2021 का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा, जिसके परिणामों की घोषणा फरवरी 2021 में की जाएगी। IBPS SO Interview 2021 भी फरवरी में ही आयोजित किये जाएंगे और प्रोविजिनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट अप्रैल 2021 में जारी की जाएगी।

How To Apply For IBPS SO Recruitment 2020

सबसे पहले उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, ibps.in पर जाएं। इसके बाद नई अपडेट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आईबीपीएस एसओ 2021 नोटिफिकेशन ((CRP-SPL-X) को डाउनलोड करें। वहीं, इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस के एप्लीकेशन पोर्टल, ibpsonline.ibps.in पर विजिट करके अपना आईबीपीएस एसओ 2021-22 ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे।