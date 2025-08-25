ICSI CS June Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड



ICSI की आधिकारिक सूचना के अनुसार, सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम के साथ प्रत्येक उम्मीदवार के विषयवार अंक (ब्रेकअप) भी पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। छात्र अपने लॉगिन के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट भी उपलब्ध होगा। इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। कंपनी सेक्रेटरी जून सत्र की परीक्षा 1 जून से शुरू होकर 10 जून 2025 तक चली थी। परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई थी, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चली।