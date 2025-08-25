ICSI CS June Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

ICSI CS June Result 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ICSI ने सोमवार, 25 अगस्त 2025 को ICSI CS June Result 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगइन विवरण दर्ज करने होंगे। इसके लिए परीक्षा का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा।
ICSI की आधिकारिक सूचना के अनुसार, सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम के साथ प्रत्येक उम्मीदवार के विषयवार अंक (ब्रेकअप) भी पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। छात्र अपने लॉगिन के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट भी उपलब्ध होगा। इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। कंपनी सेक्रेटरी जून सत्र की परीक्षा 1 जून से शुरू होकर 10 जून 2025 तक चली थी। परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई थी, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चली।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर “ICSI CS June 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।
लॉगइन पेज पर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
अपने रिजल्ट और विषयवार अंक अच्छे से चेक कर लें ।