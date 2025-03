IIT vs IIM: आईआईएम अभी भी पहली पसंद लेकिन आईआईटी का भी बढ़ रहा दबदबा, जानें कहां से MBA करना बेहतर?

IIT vs IIM: आईआईएम अभी भी पहली पसंद लेकिन आईआईटी का भी बढ़ रहा दबदबा, जानें कहां से MBA करना बेहतर?

IIT vs IIM: IIM में सबसे ज्यादा नौकरियां कंसल्टिंग क्षेत्र में मिलती हैं, जो लगभग 40% तक होती हैं, जबकि IIT के छात्रों का झुकाव आईटी और एनालिटिक्स की ओर अधिक रहता है।

भारत•Mar 08, 2025 / 07:17 pm• Anurag Animesh

Indian Institutes of Management: जैसे ही एमबीए प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे घोषित होते हैं, कॉलेजों में दाखिले की होड़ बढ़ जाती है। आमतौर पर Indian Institutes of Management (IIM) छात्रों की पहली पसंद होते हैं, लेकिन अब Indian Institutes of Technology (IIT) के प्रबंधन विभाग भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। प्लेसमेंट और राष्ट्रीय रैंकिंग से पता चलता है कि IIT अब बिजनेस स्कूलों में भी अपनी जगह बना रहे हैं।

