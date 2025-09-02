IIT-JEE Admissions 2025: फाइनल राउंड सीट अलॉट, अगर IIT में नहीं मिली जगह तो यहां लें एडमिशन

IIT seat in JEE Advanced: हर साल लाखों स्टूडेंस्ट जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र दिन-रात मेहनत करके आईआईटीमें एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार तगड़े कॉम्पिटिशन की वजह से छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आईआईटी के अलावा भी कुछ अच्छे विकल्प हैं, जिनमें एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं ।
JEE Main स्कोर के आधार पर इन संस्थानों में एडमिशन मिलता है। यहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचों में काफी अच्छा स्कोप है।
अगर आप रिसर्च और साइंस में रुचि रखते हैं, तो IISERs में 5 साल का BS-MS कोर्स कर सकते हैं।
आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। BITS Pilani, VIT Vellore, SRM, Shiv Nadar University जैसे प्राइवेट संस्थान JEE स्कोर या अपने एंट्रेंस के जरिए एडिशन देते हैं।
हर राज्य की अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है जैसे – MHT CET, WBJEE, COMEDK, GUJCET आदि।
JoSAA की वेबसाइट पर अलॉटमेंट चेक करने के बाद अगर सीट नहीं मिली, तो CSAB (Central Seat Allocation Board) स्पॉट राउंड का इंतजार करें। इसके अलावा, NIT+ सिस्टम में खाली सीटों के लिए CSAB स्पेशल राउंड भी आयोजित करता है।