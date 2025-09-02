Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

IIT-JEE Admissions 2025: फाइनल राउंड सीट अलॉट, अगर IIT में नहीं मिली जगह तो यहां लें एडमिशन

IIT seat in JEE Advanced: JEE मेन्स परीक्षा पास करने के बाद भी आप IIT में एडमिशन नहीं ले पाए तो आपके लिए अभी ये ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन IIT से कम नहीं हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 02, 2025

IIT JEE 2025 final round seat allotment, JoSAA counselling 2025 final result, What to do if no IIT seat in JEE Advanced, Alternatives to IIT after JEE 2025,
IIT में नहीं मिली जगह तो यहां लें एडमिशन। (Image Source: Gemini AI)

IIT seat in JEE Advanced: हर साल लाखों स्टूडेंस्ट जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र दिन-रात मेहनत करके आईआईटीमें एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार तगड़े कॉम्पिटिशन की वजह से छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आईआईटी के अलावा भी कुछ अच्छे विकल्प हैं, जिनमें एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं ।

एनआईटी NITs (National Institutes of Technology)

JEE Main स्कोर के आधार पर इन संस्थानों में एडमिशन मिलता है। यहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचों में काफी अच्छा स्कोप है।

ये भी पढ़ें

Manju Sharma Resignation: SI पेपर लीक विवाद के बीच मंजू शर्मा का इस्तीफा, जानें पढ़ाई से करियर तक का सफर
शिक्षा
Manju Sharma resignation RPSC, SI paper leak controversy Rajasthan, Manju Sharma education and career, RPSC member resignation 2025, Rajasthan SI exam 2021 controversy,

आईआईएसईआर IISERs (Indian Institutes of Science Education and Research)

अगर आप रिसर्च और साइंस में रुचि रखते हैं, तो IISERs में 5 साल का BS-MS कोर्स कर सकते हैं।

प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज (Private Engineering Colleges)

आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। BITS Pilani, VIT Vellore, SRM, Shiv Nadar University जैसे प्राइवेट संस्थान JEE स्कोर या अपने एंट्रेंस के जरिए एडिशन देते हैं।

राज्य सरकार के कॉलेज (State Government Colleges)

हर राज्य की अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है जैसे – MHT CET, WBJEE, COMEDK, GUJCET आदि।

जोसा (JoSAA)

JoSAA की वेबसाइट पर अलॉटमेंट चेक करने के बाद अगर सीट नहीं मिली, तो CSAB (Central Seat Allocation Board) स्पॉट राउंड का इंतजार करें। इसके अलावा, NIT+ सिस्टम में खाली सीटों के लिए CSAB स्पेशल राउंड भी आयोजित करता है।

ये भी पढ़ें

BSF HCM Result 2025: बीएसएफ ने एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल पीईटी, पीएसटी का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से देखें मेरिट लिस्ट
शिक्षा
BSF HCM Result 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

02 Sept 2025 05:20 pm

Hindi News / Education News / IIT-JEE Admissions 2025: फाइनल राउंड सीट अलॉट, अगर IIT में नहीं मिली जगह तो यहां लें एडमिशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट