IIT-JEE Admissions 2025: फाइनल राउंड सीट अलॉट, अगर IIT में नहीं मिली जगह तो यहां लें एडमिशन

IIT seat in JEE Advanced: हर साल लाखों स्टूडेंस्ट जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र दिन-रात मेहनत करके आईआईटीमें एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार तगड़े कॉम्पिटिशन की वजह से छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आईआईटी के अलावा भी कुछ अच्छे विकल्प हैं, जिनमें एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं ।