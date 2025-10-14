IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT Kanpur New Courses 2025 (Image: IIT Kanpur Website)
IIT Kanpur New Courses 2025: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने देशभर के प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। संस्थान ने अपने नए ऑनलाइन पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स की शुरुआत की है जिनमें MTech, MSc और PG Diploma कोर्स शामिल हैं। इसका मकसद उन छात्रों और कामकाजी लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना है जो व्यस्त होने की वजह से नियमित कोर्स नहीं कर पाते हैं।
IIT कानपुर ने आधिकारिक घोषणा में बताया कि इन कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। संस्थान के अनुसार, यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी बल्कि IIT कानपुर के आउटरीच और एकेडमिक इनोवेशन को भी नई दिशा देगी। अब देशभर के प्रोफेशनल्स बिना अपनी नौकरी छोड़े या शहर बदले, IIT से उच्च डिग्री और डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे।
IIT कानपुर के ऑनलाइन कोर्सों में कई टेक्निकल और एनालिटिकल विषय शामिल हैं।
M.Tech कोर्स
माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई (VLSI)
PG डिप्लोमा कोर्स
इन कोर्सों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कामकाजी लोग भी आसानी से इन्हें कर सकें।
कोर्स पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित होंगे, जिनमें लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स और फैकल्टी मेंटरशिप शामिल होंगी। छात्रों को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर IIT कानपुर की सीनेट से अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा जो संस्थान के कॉनवोकेशन में दिया जाएगा।
IIT कानपुर ने बताया कि इन कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 55% अंक या 5.5 CPI होना जरूरी है। उम्मीदवार GATE, JAM, CEED, CAT, GRE या GMAT जैसी परीक्षाओं के अंकों से आवेदन कर सकते हैं। संस्थान खुद भी एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास पांच वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है या जो किसी सरकारी या रक्षा संगठन से नामांकित हैं, उन्हें एंट्रेंस परीक्षा से छूट दी जा सकती है।
IIT कानपुर ने बताया कि इन कोर्सों की संरचना इस तरह तैयार की गई है कि छात्र काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रख सकें। हर कोर्स में प्रैक्टिकल असाइनमेंट, लाइव डिस्कशन और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे।
इससे छात्रों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और तकनीकी ज्ञान एक साथ मिलेगा।
IIT कानपुर के आउटरीच एंड एक्टिविटीज ऑफिस के अनुसार, इन कोर्सेज का लक्ष्य है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संस्थान ने कहा कि यह पहल देश में स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के प्रयासों को मजबूत करेगी और भारत को एक हाई-स्किल्ड वर्कफोर्स देने में मदद करेगी।
