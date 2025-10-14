Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT Kanpur New Courses 2025: आईआईटी कानपुर ने MTech, MSc और PG डिप्लोमा के नए ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य छात्रों और प्रोफेशनल्स को घर बैठे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना है। जानें एडमिशन प्रक्रिया और योग्यता।

2 min read

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Oct 14, 2025

IIT Kanpur New Courses 2025

IIT Kanpur New Courses 2025 (Image: IIT Kanpur Website)

IIT Kanpur New Courses 2025: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने देशभर के प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। संस्थान ने अपने नए ऑनलाइन पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स की शुरुआत की है जिनमें MTech, MSc और PG Diploma कोर्स शामिल हैं। इसका मकसद उन छात्रों और कामकाजी लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना है जो व्यस्त होने की वजह से नियमित कोर्स नहीं कर पाते हैं।

5 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया

IIT कानपुर ने आधिकारिक घोषणा में बताया कि इन कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। संस्थान के अनुसार, यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी बल्कि IIT कानपुर के आउटरीच और एकेडमिक इनोवेशन को भी नई दिशा देगी। अब देशभर के प्रोफेशनल्स बिना अपनी नौकरी छोड़े या शहर बदले, IIT से उच्च डिग्री और डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे।

किन कोर्सों में मिलेगा दाखिला?

IIT कानपुर के ऑनलाइन कोर्सों में कई टेक्निकल और एनालिटिकल विषय शामिल हैं।

M.Tech कोर्स

  • वायरलेस नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग
  • आरएफ इंजीनियरिंग

माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई (VLSI)

  • M.Sc कोर्स
  • इकोनॉमिक्स
  • डेटा एनालिटिक्स

PG डिप्लोमा कोर्स

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग
  • साइबर सिक्योरिटी
  • रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज

कोर्स की अवधि और संरचना

इन कोर्सों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कामकाजी लोग भी आसानी से इन्हें कर सकें।

  • M.Tech और M.Sc कोर्स: 2 से 4 वर्ष (छात्र की स्पीड पर निर्भर करेगा)
  • PG डिप्लोमा: 1 से 2 वर्ष

कोर्स पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित होंगे, जिनमें लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स और फैकल्टी मेंटरशिप शामिल होंगी। छात्रों को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर IIT कानपुर की सीनेट से अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा जो संस्थान के कॉनवोकेशन में दिया जाएगा।

एडमिशन के लिए योग्यता और प्रक्रिया

IIT कानपुर ने बताया कि इन कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 55% अंक या 5.5 CPI होना जरूरी है। उम्मीदवार GATE, JAM, CEED, CAT, GRE या GMAT जैसी परीक्षाओं के अंकों से आवेदन कर सकते हैं। संस्थान खुद भी एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास पांच वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है या जो किसी सरकारी या रक्षा संगठन से नामांकित हैं, उन्हें एंट्रेंस परीक्षा से छूट दी जा सकती है।

IIT कानपुर ने बताया कि इन कोर्सों की संरचना इस तरह तैयार की गई है कि छात्र काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रख सकें। हर कोर्स में प्रैक्टिकल असाइनमेंट, लाइव डिस्कशन और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे।
इससे छात्रों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और तकनीकी ज्ञान एक साथ मिलेगा।

IIT कानपुर का उद्देश्य और राष्ट्रीय लक्ष्य

IIT कानपुर के आउटरीच एंड एक्टिविटीज ऑफिस के अनुसार, इन कोर्सेज का लक्ष्य है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संस्थान ने कहा कि यह पहल देश में स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के प्रयासों को मजबूत करेगी और भारत को एक हाई-स्किल्ड वर्कफोर्स देने में मदद करेगी।

ये भी पढ़ें

CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स
शिक्षा
CBSE Reminder for Students, CBSE Registration 2025, CBSE Class 9 Registration 2025, CBSE Class 11 Registration 2025, CBSE registration last date, CBSE notice for schools,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

14 Oct 2025 06:33 pm

Published on:

14 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Education News / IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

First IAS Officer of India: देश के पहले कलेक्टर के बारे में जानिए, 1863 में बने थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी

First IAS Officer of India
शिक्षा

CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Reminder for Students, CBSE Registration 2025, CBSE Class 9 Registration 2025, CBSE Class 11 Registration 2025, CBSE registration last date, CBSE notice for schools,
शिक्षा

13 की उम्र में छोड़ा घर, जानिए प्रेमानंद महाराज ने किस क्लास तक की है पढ़ाई

Premanand Ji Maharaj Education
शिक्षा

NEET UG काउंसिलिंग राउंड 3 के लिए शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब इस तारीख तक हो सकेगी चॉइस फिलिंग, जानें डिटेल्स

NEET UG 2025
शिक्षा

IIT Madras से स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सीखने का मौका, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा

IIT Madras
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.