IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT कानपुर ने बताया कि इन कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 55% अंक या 5.5 CPI होना जरूरी है। उम्मीदवार GATE, JAM, CEED, CAT, GRE या GMAT जैसी परीक्षाओं के अंकों से आवेदन कर सकते हैं। संस्थान खुद भी एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास पांच वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है या जो किसी सरकारी या रक्षा संगठन से नामांकित हैं, उन्हें एंट्रेंस परीक्षा से छूट दी जा सकती है।