Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

India Post: इसमें केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले भारत डाक विभाग (Department of Post) के साथ कार्यरत हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

India Post Vacancy 2025

India Post Vacancy 2025(Image-Freepik)

India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का बेहतरीन म मौका सामने आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए भर्ती निकाली है। बैंक में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए 348 रिक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर एक्टिव है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन किया जा सकता है।

India Post: जरुरी योग्यता


चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण डाक सेवक के रूप में एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उम्मीदवार रेगुलर, डिस्टेंस या ओपन लर्निंग किसी भी मोड से ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसके अलावा किसी एक्सपीरियंस की जरुरत नहीं रखी गई है। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले भारत डाक विभाग (Department of Post) के साथ कार्यरत हैं।

India Post Vacancy 2025: ये होनी चाहिए आयु सीमा


आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी और इसमें किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन उनके ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि बैंक को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित कर सकता है।

India Post Bharti: इतनी मिलेगी सैलरी


इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।

India Post Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

वेबसाइट पर “Current Openings” सेक्शन में “Engagement of Gramin Dak Sevak from Department of Post to IPPB as Executive” लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद “Apply Now” टैब पर जाएं।

उसके बाद आईबीपीएस की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।
यदि अभ्यर्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।

नए उम्मीदवारों को “Click here for New Registration” पर क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोड डाल कर रजिस्ट्रेशन कर लें।

इसके बाद लॉगिन कर सभी जरुरी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें।

अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 04:44 pm

Hindi News / Education News / India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

शिक्षा विभाग बना रही सरकारी स्कूल के लिए नया प्लान, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र, जानें क्या बोले शिक्षक

सीकर

First Aid Training: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, शिक्षकों के लिए शुरू किया ऑनलाइन फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम

First Aid Training for Teachers, Delhi Government First Aid Initiative, Online First Aid Program for Teachers, First Aid Course Delhi Schools, Delhi Teachers First Aid Training 2025,
शिक्षा

School Holiday: 20 या 21, दिवाली के लिए किस दिन स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

School Holiday On Diwali
शिक्षा

SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC MTS Exam 2025, SSC MTS Admit Card 2025, SSC MTS 2025 Exam Date, SSC MTS Admit Card Download Link, SSC MTS Hall Ticket 2025,
शिक्षा

QS World University Rankings 2026 जारी, ये संस्थान रहा टॉप स्थान पर, जानें भारतीय यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग मिली

QS World University Rankings 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.