India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का बेहतरीन म मौका सामने आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए भर्ती निकाली है। बैंक में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए 348 रिक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर एक्टिव है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन किया जा सकता है।
चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण डाक सेवक के रूप में एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उम्मीदवार रेगुलर, डिस्टेंस या ओपन लर्निंग किसी भी मोड से ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसके अलावा किसी एक्सपीरियंस की जरुरत नहीं रखी गई है। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले भारत डाक विभाग (Department of Post) के साथ कार्यरत हैं।
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी और इसमें किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन उनके ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि बैंक को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित कर सकता है।
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।
वेबसाइट पर “Current Openings” सेक्शन में “Engagement of Gramin Dak Sevak from Department of Post to IPPB as Executive” लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद “Apply Now” टैब पर जाएं।
उसके बाद आईबीपीएस की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।
यदि अभ्यर्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।
नए उम्मीदवारों को “Click here for New Registration” पर क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोड डाल कर रजिस्ट्रेशन कर लें।
इसके बाद लॉगिन कर सभी जरुरी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें।
अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।
