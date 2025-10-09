India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

India Post Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने का बेहतरीन म मौका सामने आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए भर्ती निकाली है। बैंक में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए 348 रिक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर एक्टिव है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन किया जा सकता है।