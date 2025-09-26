Indian Army Promotion Rules: सेना में कैसे होता है प्रमोशन, क्या है नियम, कितनी बढ़ती है सैलरी

Indian Army rank-wise salary: भारतीय सेना में पदोन्नति योग्यता, प्रदर्शन, सेवा की अवधि और परीक्षा पर आधारित होती है। इसमें शुरुआती प्रमोशन अक्सर सेवा के आधार पर होता है। वहीं, उच्च पदों के लिए प्रदर्शन और योग्यता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। प्रमोशन के साथ, सैनिक को बढ़ा हुआ वेतन, उच्च ग्रेड और अधिक भत्ते मिलते हैं, जो अनुभव और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं।