शिक्षा

Indian Army Promotion Rules: सेना में कैसे होता है प्रमोशन, क्या है नियम, कितनी बढ़ती है सैलरी

Indian Army Salary: भारतीय सेना में कार्य करना न केवल देशभक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एक प्रतिष्ठित करियर भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेना में प्रमोशन कैसे होता है? इसके क्या नियम होते हैं और प्रमोशन के बाद कितनी सैलरी बढ़ती है?

भारत

Anamika Mishra

Sep 26, 2025

Indian Army promotion rules, How promotion works in Indian Army, Salary hike in Indian Army, Indian Army ranks and promotion, Army promotion criteria India,
सेना में कैसे होता है प्रमोशन? (Image Source: Gemini AI)

Indian Army rank-wise salary: भारतीय सेना में पदोन्नति योग्यता, प्रदर्शन, सेवा की अवधि और परीक्षा पर आधारित होती है। इसमें शुरुआती प्रमोशन अक्सर सेवा के आधार पर होता है। वहीं, उच्च पदों के लिए प्रदर्शन और योग्यता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। प्रमोशन के साथ, सैनिक को बढ़ा हुआ वेतन, उच्च ग्रेड और अधिक भत्ते मिलते हैं, जो अनुभव और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं।

भारतीय सेना की औसत वेतन

भारतीय सेना में औसत वेतन रैंक और अनुभव के अनुसार अलग-अलग होता है, जो आमतौर पर सिपाही जैसे शुरुआती स्तर के पदों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 2,50,000 रुपये प्रति माह तक होता है। वेतन के अलावा, कर्मियों को भत्ते, लाभ और पेंशन भी मिलते हैं, जो इसे एक लाभदायक और सुरक्षित करियर विकल्प बनाता है।

रैंक मूल वेतन

रैंकमूल वेतन (प्रति माह)
भारतीय सिपाही25,000 – 30,000
लांस नायक / नाइक30,000 – 40,000
हवलदार35,000 – 45,000
नायब सूबेदार40,000 – 50,000
सूबेदार / सूबेदार मेजर45,000 – 65,000
लेफ्टिनेंट56,100
कप्तान61,300
प्रमुख (मेजर)69,400
लेफ्टिनेंट कर्नल1,21,200
कर्नल1,30,600
ब्रिगेडियर1,39,600
महा सेनापति (मेजर जनरल)1,44,200
लेफ्टिनेंट जनरल1,82,200
जनरल (सेना प्रमुख)2,50,000

भारतीय सेना में भत्ता

भारतीय सेना के जवानों को उनके मूल वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जो उनकी सैन्य सेवा की प्रकृति और रहन-सहन की स्थिति के अनुसार होते हैं। इनमें महंगाई भत्ता, सैन्य सेवा वेतन, उच्च ऊंचाई भत्ता, क्षेत्रीय क्षेत्र भत्ता, विशेष बल भत्ता, और परिवहन, आवास एवं शिक्षा भत्ते जैसे लाभ शामिल हैं।

भारतीय सेना में प्रमोशन

सेना में प्रमोशन योग्यता-आधारित और समयबद्ध दोनों होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग आगे बढ़ते रहें।

  • कुछ वर्षों की सेवा पूरी करने पर खुद प्रमोशन मिलता है। ( Lieutenant से Captain – 2 साल में)
  • Higher रैंक के लिए चयन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाता है
  • सेना में आगे बढ़ने के लिए कई प्रशिक्षण और प्रमोशनल कोर्स पास करना जरूरी होता है।

शिक्षा

