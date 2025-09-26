Sameer Wankhede: आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े, कभी एयरपोर्ट पर की नौकरी, UPSC क्रैक किए, इतने हैं पढ़े-लिखे

Sameer Wankhede Education: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में डायरेक्शन कर डेब्यू किया। इस वेब सीरीज के स्ट्रीम होते ही वह एक बार फिर कानूनी विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े?
समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में 14 दिसंबर 1979 को हुआ था। मराठी दलित परिवार में जन्मे समीर के पिता दयानदेव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और मां जेहदा वानखेड़े गृहिणी हैं। समीर की बहन यासमीन वानखेड़े पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। उन्होंने 2001 में रामनारायण रुइया कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बीए पूरा किया। उन्होंने कानूनी मामलों और न्यायपालिका प्रणाली में अपनी रुचि को दर्शाते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद वे यूपीएससी की तैयारी में लग गए और उन्होंने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास भी कर ली थी।
समीर वानखेड़े 2007 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए और अपने पहले प्रयास में ही अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 561 प्राप्त की और फिर 2008 के भारतीय राजस्व सेवा बैच में शामिल हो गए। इस प्रकार वे आईआरएस अधिकारी बने। अपने पूरे करियर के दौरान, वानखेड़े ने ड्रग प्रवर्तन से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वानखेड़े एक सिविल सेवक हैं जो भारतीय राजस्व सेवा में एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं।
समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी की थी। इसमें ड्रग्स की पार्टी करते हुए कई लोग पकड़े गए। शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान भी इसी में शामिल थे। इस मामले के बाद से समीर वानखेड़े और ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। इसी मामले के बाद उनपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। समीर वानखेड़े सिर्फ आर्यन खान ही नहीं रिया चक्रवर्ती, मिका सिंह जैसे कई कलाकारों से पूछताछ कर चुके हैं।