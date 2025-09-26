Sameer Wankhede: आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े, कभी एयरपोर्ट पर की नौकरी, UPSC क्रैक किए, इतने हैं पढ़े-लिखे

समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में 14 दिसंबर 1979 को हुआ था। मराठी दलित परिवार में जन्मे समीर के पिता दयानदेव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और मां जेहदा वानखेड़े गृहिणी हैं। समीर की बहन यासमीन वानखेड़े पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। उन्होंने 2001 में रामनारायण रुइया कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बीए पूरा किया। उन्होंने कानूनी मामलों और न्यायपालिका प्रणाली में अपनी रुचि को दर्शाते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद वे यूपीएससी की तैयारी में लग गए और उन्होंने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास भी कर ली थी।