Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

India’s Richest Female cricketer: ये हैं भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स, जानिए कितनी मिलती है सैलरी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड बनाते हुए दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड कप फाइनल में हराते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला क्रिकेटरों को कितनी सैलरी मिलती है या सबसे अमीर खिलाड़ी कौन हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 03, 2025

Indias Richest Female cricketer

Indias Richest Female cricketer(Designed By Patrika.com)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। यह पहली बार है जब महिला क्रिकेट में भारत को वर्ल्ड कप मिला है। इससे पहले 2005 में ऑस्ट्रेलिया और 2017 में इंग्लैंड से हारकार फाइनल में जाने के बाद यह मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन 2025 में भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत के बाद टीम को कई प्रकार की प्राइज मनी दी गई है और कई प्रकार के सम्मान दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी के पास है?

India's Richest Female cricketer: कौन है सबसे अमीर महिला महिला क्रिकेटर?


अमीर महिला महिला क्रिकेटर की बात करें तो भारत की सबसे संपन्न महिला क्रिकेटरों में मिताली राज(Mithali Raj) का नाम सबसे ऊपर आता है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 से 45 करोड़ रूपये आंकी जाती है। हालांकि उन्होंने 3 साल पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद भी वह ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रिकेट जगत में अपने प्रभाव के कारण अच्छी-खासी कमाई रही हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं। अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर आती हैं। महिला क्रिकेटरों की सैलरी की बात करें तो हर मैच के लिए खिलाडियों को पैसे दिए जाते हैं। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख दिए जाते हैं। इसके साथ ही सालाना कुछ रकम भी दिया जाता है।

Mithali Raj: जोधपुर में हुआ जन्म


3 दिसंबर 1982 को जोधपुर में जन्मी मिताली एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम दोराई राज है, जो भारतीय वायुसेना में वारंट अधिकारी थे, जबकि उनकी माता का नाम लीला राज है। मिताली ने महज 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद के कीज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी जूनियर कॉलेज फॉर वीमेन, सिकंदराबाद से की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था।

कई रिकॉर्ड है मिताली के नाम


Mithali Raj ने जून 2018 में महिला टी20 एशिया कप के दौरान 2000 रन पूरे कर इतिहास रचा था। वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनीं जिन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से अधिक रन बनाए। अपने करियर में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए और महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Education News / India’s Richest Female cricketer: ये हैं भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स, जानिए कितनी मिलती है सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

आज जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे परिणाम चेक

ICAI CA September 2025 Result
शिक्षा

कन्नड़ साहित्य और संस्कृति की विरासत पर गर्व : डॉ. पूर्णिमा

बैंगलोर

कब जारी होगा IGNOU Admit Card December 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड

IGNOU
शिक्षा

AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में मिलेगी नौकरी, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

AIIMS Vacancy 2025
शिक्षा

Diljit Dosanjh का KBC में कमाल, मुश्किल फिल्मी सवाल का जवाब देकर जीते 50 लाख, जानिये क्या था सवाल

Diljit Dosanjh
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.