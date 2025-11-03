India’s Richest Female cricketer: ये हैं भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स, जानिए कितनी मिलती है सैलरी



अमीर महिला महिला क्रिकेटर की बात करें तो भारत की सबसे संपन्न महिला क्रिकेटरों में मिताली राज(Mithali Raj) का नाम सबसे ऊपर आता है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 से 45 करोड़ रूपये आंकी जाती है। हालांकि उन्होंने 3 साल पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद भी वह ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रिकेट जगत में अपने प्रभाव के कारण अच्छी-खासी कमाई रही हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं। अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर आती हैं। महिला क्रिकेटरों की सैलरी की बात करें तो हर मैच के लिए खिलाडियों को पैसे दिए जाते हैं। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख दिए जाते हैं। इसके साथ ही सालाना कुछ रकम भी दिया जाता है।