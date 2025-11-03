India’s Richest Female cricketer: ये हैं भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स, जानिए कितनी मिलती है सैलरी

Indias Richest Female cricketer(Designed By Patrika.com)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। यह पहली बार है जब महिला क्रिकेट में भारत को वर्ल्ड कप मिला है। इससे पहले 2005 में ऑस्ट्रेलिया और 2017 में इंग्लैंड से हारकार फाइनल में जाने के बाद यह मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन 2025 में भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत के बाद टीम को कई प्रकार की प्राइज मनी दी गई है और कई प्रकार के सम्मान दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी के पास है?
अमीर महिला महिला क्रिकेटर की बात करें तो भारत की सबसे संपन्न महिला क्रिकेटरों में मिताली राज(Mithali Raj) का नाम सबसे ऊपर आता है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 से 45 करोड़ रूपये आंकी जाती है। हालांकि उन्होंने 3 साल पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद भी वह ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रिकेट जगत में अपने प्रभाव के कारण अच्छी-खासी कमाई रही हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं। अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर आती हैं। महिला क्रिकेटरों की सैलरी की बात करें तो हर मैच के लिए खिलाडियों को पैसे दिए जाते हैं। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख दिए जाते हैं। इसके साथ ही सालाना कुछ रकम भी दिया जाता है।
3 दिसंबर 1982 को जोधपुर में जन्मी मिताली एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम दोराई राज है, जो भारतीय वायुसेना में वारंट अधिकारी थे, जबकि उनकी माता का नाम लीला राज है। मिताली ने महज 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद के कीज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी जूनियर कॉलेज फॉर वीमेन, सिकंदराबाद से की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था।
Mithali Raj ने जून 2018 में महिला टी20 एशिया कप के दौरान 2000 रन पूरे कर इतिहास रचा था। वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनीं जिन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से अधिक रन बनाए। अपने करियर में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए और महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
