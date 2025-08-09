Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती में सीटों में भारी इजाफा, इतनी हुई बढ़ोतरी



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुपरिचर सीधी भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती के तहत नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 5,713 पद और टीएसपी क्षेत्र के 720 पद, यानी कुल 6,433 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी।

परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई थी और अब 5,778 पदों पर चयन की लिस्ट जारी कर दी गई है। परिणामों में एक खास बात यह रही कि ओबीसी और एमबीसी वर्ग की कटऑफ, ईडब्ल्यूएस वर्ग से अधिक रही।