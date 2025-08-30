IIT में एडमिशन के लिए JEE टॉपर्स के पसंदीदा कॉलेज की लिस्ट, जानें कितने छात्र लेते हैं एडमिशन

Top rankers IIT preference: जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आने के बाद छात्रों के मन में सावल आता है कि कौन सा IIT कॉलेज बस्ट है और किस ब्रांच में ज्यादा स्कोप है। हर साल, जेईई टॉपर्स इस कॉलेज में भारी मात्रा में एडमिशन लेते हैं, जिससे ये साफ होता है कि कौन सा IIT और कौन सा ब्रांच बेस्ट हैं। रिसर्च के अनुसार, पिछले कई वर्षों से IIT Bombay टॉपर्स की पहली पसंद बना हुआ है। हर सल इस कॉलेज में कई छात्र अनेक सपनों के साथ एडमिशन लेते हैं।