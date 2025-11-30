JEE Main 2026: फॉर्म में हो गई है गलती? घबराएं नहीं, NTA ने दिया सुधार का मौका, बस 2 दिन का है वक्त

JEE Main 2026 Correction Window (Image: Freepik)
JEE Main 2026 Correction Window: अक्सर फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। कभी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो कभी डेट ऑफ बर्थ तो कभी कुछ और… अगर आप भी JEE Main 2026 के एस्पिरेंट हैं और इस बार फॉर्म भरते समय गलती कर दी है तो यह खबर आपके लिए ही है।
दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Correction Window ओपन कर दिया है जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे करेक्शन का यह आखिरी मौका है और समय भी बहुत कम है।
NTA ने साफ कर दिया है कि करेक्शन विंडो सीमित समय के लिए खुलेगी। यह सुविधा 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच उपलब्ध रहेगी। यानी आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 48 घंटे होंगे।
इसलिए, अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ भी अपडेट करना बाकी है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर नजर बनाए रखें।
छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वो बदल क्या सकते हैं? NTA ने इसकी एक लिस्ट दी है। आप नीचे दी गई जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं।
सावधान रहें, NTA ने कुछ चीजों को 'फिक्स' रखा है, जिन्हें आप चाहकर भी एडिट नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता (स्थायी और वर्तमान), इमरजेंसी कांटेक्ट और अपलोड की गई फोटो बदली नहीं जा सकेगी। इसलिए जो बाकी विकल्प खुले हैं, उन्हें ध्यान से चेक कर लें।
अगर आपको नहीं पता कि करेक्शन कैसे करना है, तो बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण अक्सर खराब फोटो या साइन होता है। NTA ने कहा है कि फोटो एकदम साफ होनी चाहिए। अगर धुंधली फोटो हुई, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
इसी तरह, अपना सिग्नेचर एक सफेद कागज पर साफ-साफ करके ही अपलोड करें।
अंत में, छात्रों के लिए एक जरूरी सलाह। कई बार छात्र इस तनाव में रहते हैं कि अगर सेशन-1 छूट गया तो क्या होगा? याद रखिए, JEE Main का सेशन-1 मिस होने से आप अयोग्य नहीं होते। आपके पास सेशन-2 का विकल्प भी रहता है। कई छात्र तो जानबूझकर सिर्फ दूसरे सेशन में बैठते हैं ताकि बोर्ड परीक्षाओं के साथ तैयारी का तालमेल बिठा सकें।
