JEE Main 2026: फॉर्म में हो गई है गलती? घबराएं नहीं, NTA ने दिया सुधार का मौका, बस 2 दिन का है वक्त

अंत में, छात्रों के लिए एक जरूरी सलाह। कई बार छात्र इस तनाव में रहते हैं कि अगर सेशन-1 छूट गया तो क्या होगा? याद रखिए, JEE Main का सेशन-1 मिस होने से आप अयोग्य नहीं होते। आपके पास सेशन-2 का विकल्प भी रहता है। कई छात्र तो जानबूझकर सिर्फ दूसरे सेशन में बैठते हैं ताकि बोर्ड परीक्षाओं के साथ तैयारी का तालमेल बिठा सकें।