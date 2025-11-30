Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

JEE Main 2026: फॉर्म में हो गई है गलती? घबराएं नहीं, NTA ने दिया सुधार का मौका, बस 2 दिन का है वक्त

क्या आपके JEE Main 2026 फॉर्म में गलती हो गई है? घबराएं नहीं, NTA ने सुधार के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। जानिए फॉर्म एडिट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 30, 2025

JEE Main 2026 Correction Window

JEE Main 2026 Correction Window (Image: Freepik)

JEE Main 2026 Correction Window: अक्सर फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। कभी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो कभी डेट ऑफ बर्थ तो कभी कुछ और… अगर आप भी JEE Main 2026 के एस्पिरेंट हैं और इस बार फॉर्म भरते समय गलती कर दी है तो यह खबर आपके लिए ही है।

दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Correction Window ओपन कर दिया है जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे करेक्शन का यह आखिरी मौका है और समय भी बहुत कम है।

सिर्फ दो दिन का है समय (JEE Main 2026 Form Correction Date)

NTA ने साफ कर दिया है कि करेक्शन विंडो सीमित समय के लिए खुलेगी। यह सुविधा 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच उपलब्ध रहेगी। यानी आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 48 घंटे होंगे।

इसलिए, अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ भी अपडेट करना बाकी है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर नजर बनाए रखें।

किन चीजों में कर सकते हैं बदलाव? (JEE Main 2026 Correction Window)

छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वो बदल क्या सकते हैं? NTA ने इसकी एक लिस्ट दी है। आप नीचे दी गई जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं।

  • अपना नाम, माता या पिता का नाम।
  • कक्षा 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक योग्यता।
  • जन्म तिथि (DOB) और जेंडर।
  • कैटेगरी या सब-कैटेगरी (जैसे PwD स्टेटस)।
  • सिग्नेचर।
  • पेपर का चुनाव और परीक्षा का माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी आदि)।
  • परीक्षा शहर (यह आपके पते के आधार पर चुना जा सकता है)।

ये चीजें नहीं बदलेंगी (JEE Main 2026 Form Correction)

सावधान रहें, NTA ने कुछ चीजों को 'फिक्स' रखा है, जिन्हें आप चाहकर भी एडिट नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता (स्थायी और वर्तमान), इमरजेंसी कांटेक्ट और अपलोड की गई फोटो बदली नहीं जा सकेगी। इसलिए जो बाकी विकल्प खुले हैं, उन्हें ध्यान से चेक कर लें।

गलती सुधारने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (JEE Main 2026 Correction Window Date)

अगर आपको नहीं पता कि करेक्शन कैसे करना है, तो बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
  • वहां आपको 'Registered Candidate Login' का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) डालकर लॉग-इन करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आपका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा।
  • जिस हिस्से में गलती है, उसे चुनें और सही जानकारी भरें।
  • सब कुछ चेक करने के बाद 'सबमिट' बटन दबाएं और बदलाव सेव कर लें।

फोटो और साइन को लेकर खास निर्देश (JEE Main 2026 Correction Window)

फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण अक्सर खराब फोटो या साइन होता है। NTA ने कहा है कि फोटो एकदम साफ होनी चाहिए। अगर धुंधली फोटो हुई, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।

  • क्या करें: चश्मा (नजर का) पहनकर फोटो खिंचवा सकते हैं। फोटो कलर या ब्लैक-एंड-व्हाइट दोनों चलेंगी।
  • क्या न करें: धूप का चश्मा (सनग्लासेज) या टोपी पहनकर फोटो न लगाएं।

इसी तरह, अपना सिग्नेचर एक सफेद कागज पर साफ-साफ करके ही अपलोड करें।

घबराएं नहीं, मौके और भी हैं... (JEE Main 2026 Correction Window)

अंत में, छात्रों के लिए एक जरूरी सलाह। कई बार छात्र इस तनाव में रहते हैं कि अगर सेशन-1 छूट गया तो क्या होगा? याद रखिए, JEE Main का सेशन-1 मिस होने से आप अयोग्य नहीं होते। आपके पास सेशन-2 का विकल्प भी रहता है। कई छात्र तो जानबूझकर सिर्फ दूसरे सेशन में बैठते हैं ताकि बोर्ड परीक्षाओं के साथ तैयारी का तालमेल बिठा सकें।

ये भी पढ़ें

UP DElEd Admission 2025: डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
शिक्षा
UP DElEd Admission 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

30 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Education News / JEE Main 2026: फॉर्म में हो गई है गलती? घबराएं नहीं, NTA ने दिया सुधार का मौका, बस 2 दिन का है वक्त

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 5 महीने में पास की 7 प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे से लेकर मेडिकल फील्ड में मिली सरकारी नौकरियां, पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र

Sunil-Nehra
सीकर

Cyclone Ditwah: बंगाल की खाड़ी में उठा ‘दितवा’ तूफान, जानिए क्या है इसका मतलब और कौन रखता है ये नाम?

Cyclone Ditwah
शिक्षा

252 करोड़ ड्रग केस के मामले में फंसे ओरी, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं ओरहान अवात्रामणि?

Orhan Awatramani Education
शिक्षा

एलन मस्क के साथ पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में निखिल कामथ, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं Zerodha के को-फाउंडर?

Nikhil Kamath Elon Musk Podcast
शिक्षा

CBSE Board Exams 2026: अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, बदल गया है पैटर्न, जानिए कैसे आएंगे अच्छे नंबर?

How to Prepare for CBSE Board Exams 2026c
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.