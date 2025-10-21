JEE Aspirants ध्यान दें! NTA ने जारी किया JEE Main 2026 का पूरा शेड्यूल

JEE Main 2026 Exam Dates Out (photo- gemini ai)
JEE Main 2026 Exam Dates Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहला जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में। जानकारी के अनुसार, पहला सेशन 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा सेशन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है।
JEE Mains के पहले सेशन की आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। छात्र-छात्राएं NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पिछले साल की तरह, इस बार भी NTA ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है।
इस बार NTA ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को अपने Aadhaar कार्ड से जुड़ी जानकारी मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद ही नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर और फोटो जैसी डिटेल्स UIDAI डेटाबेस से ऑटो-फेच कर लेगा। इससे गलत जानकारी भरने की संभावना कम होगी और छात्रों का समय भी बचेगा। हालांकि, NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने Aadhaar और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट की जानकारी पहले ही जांच लें। अगर दोनों में नाम या स्पेलिंग में अंतर है, तो आवेदन से पहले ही सुधार कर लें।
NTA ने यह भी बताया है कि इस बार JEE Main परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि देशभर के छात्रों को परीक्षा देने में आसानी हो। साथ ही, PwD (Persons with Disabilities) छात्रों के लिए भी विशेष सुविधा दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें।
2025 में JEE Main का पहला सेशन 22 से 30 जनवरी और दूसरा सेशन 2 से 8 अप्रैल के बीच हुआ था। इस बार भी परीक्षा का शेड्यूल लगभग वैसा ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, NTA पहले city intimation slip जारी करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र किस शहर में है।
छात्र JEE से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए nta.ac.in या jeemain.nta.ac.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा, NTA हेल्पडेस्क नंबर 91-11-40759000 पर कॉल कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर मेल भी भेज सकते हैं।
