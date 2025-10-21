JEE Aspirants ध्यान दें! NTA ने जारी किया JEE Main 2026 का पूरा शेड्यूल

इस बार NTA ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को अपने Aadhaar कार्ड से जुड़ी जानकारी मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद ही नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर और फोटो जैसी डिटेल्स UIDAI डेटाबेस से ऑटो-फेच कर लेगा। इससे गलत जानकारी भरने की संभावना कम होगी और छात्रों का समय भी बचेगा। हालांकि, NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने Aadhaar और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट की जानकारी पहले ही जांच लें। अगर दोनों में नाम या स्पेलिंग में अंतर है, तो आवेदन से पहले ही सुधार कर लें।