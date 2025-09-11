Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Job Tips For Freshers: फ्रेशर्स के लिए जॉब टिप्स, ऑफर लेटर Accept करने से पहले चेक कर लें ये बातें

Freshers Guide Before Job: पहली जॉब का ऑफर लेटर किसी भी फ्रेशर के लिए काफी बड़ी बात होती है। लेकिन, कई बार जल्दबाजी में कुछ जरूरी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 11, 2025

Job tips for freshers, What to check in offer letter, Freshers guide before accepting job, Offer letter checklist, Job offer acceptance tips,
फ्रेशर्स के लिए जॉब टिप्स। (Image Source: Chatgpt)

Fresher Career Advice: कॉलेज खत्म होते ही जब पहली जॉब का ऑफर आता है, तो खुशी के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां भी आती है। ऐसे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अक्सर ऑफर लेटर स्वीकार करते समय छोटी-मोटी भूल-चूक हो जाती है। कई बार हड़बड़ाहट में तो कई बार खुशी में लोग ऑफर लेटर को ठीक से चेक करना भूल जाते हैं। लेकिन, एक छोटी गलती के चक्कर में बाद में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे में ऑफर लेटर आने पर क्या करें? कैसे चेक करें कि सब कुछ सही है? चलिए जानते हैं।

ऑफर लेटर Accept करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें (Keep These Things In Mind )

ये भी पढ़ें

DU में नहीं देना होगा फी, du.ac.in और dsw.du.ac.in पर इस स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
DU FSS Scheme 2025, Delhi University fee waiver, DU 100 percent fee refund, FSS full fee scholarship DU, DU free education scheme,

जॉब रोल और प्रोफाइल (Job Role and Profile)

ऑफर लेटर में सबसे पहले चेक करें कि क्या जो काम बताया गया था, वही प्रोफाइल ऑफर लेटर में है। इसके अलावा अपनी डेजिग्नेशन और काम का विवरण चेक करें।

सैलरी ब्रेकअप (CTC Details)

  • CTC और In-hand salary का फर्क क्लियर करें
  • HRA, PF, ग्रेच्युटी, बोनस आदि को ध्यान से पढ़ें
  • वर्किंग ऑवर्स और शिफ्ट टाइमिंग

शिफ्ट और वीकऑफ (Shift and Week Off)

  • वीकेंड ऑफ मिलेगा या नहीं
  • लोकेशन और वर्क फ्रॉम होम
  • ऑफिस की लोकेशन और ट्रैवल टाइम
  • क्या रिमोट वर्क या हाइब्रिड का ऑप्शन है

नोटिस पीरियड (Notice Period)

  • ऑफर लेटर में नोटिस पीरियड कितना है
  • ज्यादा दिनों का नोटिस पीरियड फ्यूचर जॉब्स में दिक्कत दे सकता है

बेनीफिट्स और हेल्थ इंश्योरेंस (Benefits and Health Insurance)

  • कंपनी कौन-कौन से बेनीफिट्स दे रही है
  • मेडिकल, इंश्योरेंस, लीव पॉलिसी, आदि अच्छे से चेक करें

ऑफर एक्सेप्ट कैसे करें? (How To Accept Offer)

  • अगर सब कुछ ठीक है, तो मेल या पोर्टल पर "I accept the offer" लिखकर रिप्लाई करें
  • एक PDF या मेल कॉपी अपने पास रखें

ये भी पढ़ें

एनएमएमएस के आवेदन 15 से, चयन पर मिलेगी 12 हजार की स्कॉलरशिप
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Education News / Job Tips For Freshers: फ्रेशर्स के लिए जॉब टिप्स, ऑफर लेटर Accept करने से पहले चेक कर लें ये बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.