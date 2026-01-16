Jobs: राज्य के छात्रों के लिए गुड न्यूज, इस बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, मिलेगी पक्की नौकरी, सैलेरी भी बढ़िया

Campus Placement 2026: लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) के छात्रों के लिए करियर बनाने का शानदार अवसर सामने आया है। विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल (CPC) ने साल 2026 बैच के विद्यार्थियों के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अभियान की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत चयनित होने वाले छात्रों को न केवल सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें आकर्षक स्टाइपेंड और नौकरी का ऑफर भी दिया जाएगा।