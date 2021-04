Karnataka School Exams 2021: कर्नाटक में ऐसे पास होंगे पहली से नौंवी तक के छात्र, सरकार ने बताया फॉर्मूला

Karnataka School Exams 2021: कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई सहित अन्य राज्य बोर्ड द्वारा परीक्षाएं रद्द और स्थगित करने के फैसले लिए जा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों ने बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त सभी को प्रमोट करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कर्नाटक में पहली से नौंवी के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। फिन विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन सिस्टम से उत्तीर्ण किया जाएगा। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री के अनुसार निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम (CEE) के जरिए नौंवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐसी विकट परिस्थितियों में बच्चों को सिर्फ परीक्षाओं के लिए आने को नहीं कहा जाए।. उन्होंने यह भी कहा कि नतीजे में पिछड़ने वालों की समस्या अगले अकादमिक वर्ष की शुरुआत के दौरान सेतु पाठ्यक्रम के जरिए दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को 30 अप्रैल तक परिणाम प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार मूल्यांकन एवं परिणाम की घोषणा बस बच्चों की शिक्षण क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए ही होगी।

कर्नाटक में पहली से 7वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक मई से 14 जून तक और आठवीं एवं नौवीं के लिए एक मई से 15 जुलाई तक गर्मी की छुटि्टयां की जाएंगी। जबकि एसएसएलसी परीक्षा या दसवीं की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानि 21 जून से पांच जुलाई के बीच आयोजित होगी।

