Karnataka universities online classes: विश्वविद्यालयों में जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं, प्रोफेशनल संस्थान करें आपात कार्ययोजना पर काम

Karnataka universities online classes: देशभर में जारी कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथा नारायण ने कहा है कि कहा कि परीक्षाएं लंबित होने के बावजूद प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी और पीजी की सभी सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं ( Online Classes ) जारी रहेंगी। यहां तक कि जिन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं पूरी नहीं की हैं वे भी द्वितीय, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखेंगे।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अधिकांश कार्यक्रमों में एक कैरीओवर प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के तहत कोरोना महामारी नियंत्रण में आने तक यूजी कार्यक्रमों के विषम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं आयोजित/निर्धारित की जा सकती हैं। जबकि इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कुलपतियों और प्रधानाचार्यों को कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ मिलकर जरूरी कार्यक योजना तैयार करने की सलाह दी है।

पीजी पाठ्यक्रमों के के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों में पहले सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया में कोविड की स्थिति के कारण देरी हुई है। लेकिन कई विश्वविद्यालयों में तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। इसलिए पीजी कार्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालयों में जहां विषम सेमेस्टर की कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और केवल परीक्षाएं लंबित हैं, वे सम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं ( Online Classes ) जारी रखेंगे।

