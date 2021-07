Kerala University: पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए एक अगस्त से होगी परीक्षा, पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न

Kerala University: केरल विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2021 ( Post Graduate Entrance Exam 2021 ) की संशोधित शेड्यूल जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी संशोधित सूचना के मुताबिक पीजी प्रवेश परीक्षा 1 अगस्त को होगी। पीजी प्रवेश परीक्षा कुल दो घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे।

Read More: JEE Main 2021 Exam Dates: 20 और 27 जुलाई से होंगे जेईई मेन एग्जाम, आज से खुल गई रजिस्ट्रेशन विंडो

इस आधार पर होगा एडमिशन

एमसीक्यू एक-एक अंक का होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न 60 होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न 40 अंकों के लिए होंगे। आवेदकों को कुल 12 वर्णनात्मक प्रश्नों में से आठ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। केरल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक वर्णनात्मक प्रश्न पांच अंकों का होगा। यूनिवर्सिटी के पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा और पिछले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

25 जुलाई को होने वाली थी पीजी प्रवेश परीक्षा

इससे पहले केरल विश्वविद्यालय ( Kerala University ) पीजी पाठ्क्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित होने वाली थी। लेकिन अब प्रवेश परीक्षा 1 अगस्त को होगी। विश्वविद्यालय तीन शहरों त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम और कोझीकोड में आवंटित कई परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। केरल विश्वविद्यालय में पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश की आवेदन एप्लीकेशन विंडो 30 जून तक खुली हुई थी।

Read More: CBSE Board Exams 2022: साल में दो बार होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, सिलेबस जुलाई के अंत तक हो सकता है जारी

Web Title: Kerala University: Examination For Admission In PG Courses Will Be Held On August 01 2021