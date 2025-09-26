Lalu Yadav Education: हार्वर्ड में लेक्चर… जानिए लालू प्रसाद यादव ने कहां तक की है पढ़ाई

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। बिहार की राजनीति में लालू यादव की अहम भूमिका रही है। लालू यादव जी का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवारिया में हुआ था। लालू यादव को उनके अनोखे और मजाकिया स्वभाव के लिए भी जाना जाता है।