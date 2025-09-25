Tejashwi Yadav Education: 9वीं तक किस स्कूल में पढ़े थे तेजस्वी यादव, जानिए क्यों 10वीं कक्षा भी नहीं किए पास

Tejashwi Yadav School: तेजस्वी यादव ने 26 साल की उम्र में राजनीति में खुद को स्थापित कर लिया था। पहली बार विधायक बनने के बाद ही तेजस्वी नीतीश सरकार में डेप्युटी सीएम बन गए थे। तेजस्वी यादव राजनीति में कदम रखने से पहले क्रिकेट खेलते थे और इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन इन सबके पहले क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने 9वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया।
तेजस्वी यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 9वीं तक ही पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी।
तेजस्वी यादव ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी और खेल में करियर बनाने के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दी थी। उनका सिल्क्शन दिल्ली की अंडर-17 और अंडर-19 क्रिकेट टीम में हो गया था और वो अंडर-19 विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में भी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चुने गए थे। बताया जाता है कि क्रिकेट में करियर बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव ने 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दी और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।
तेजस्वी यादव के इस समय कुल 5,88,90,061 रुपये (करीब 5.88 करोड़ रुपये) की संपत्ति के मालिक हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,32,46,322 रुपये (करीब 2.32 करोड़ रुपये) घोषित की थी। यानी पिछले 10 साल में उनकी संपत्ति में दोगुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है।