Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Tejashwi Yadav Education: 9वीं तक किस स्कूल में पढ़े थे तेजस्वी यादव, जानिए क्यों 10वीं कक्षा भी नहीं किए पास

Tejashwi Yadav Educational Qualification: राजनीति की दुनिया में युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव भले ही आज बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हों, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 25, 2025

Tejashwi Yadav education, tejashwi yadav educational qualification, tejashwi yadav school, Tejashwi Yadav school name,
9वीं में क्यों छोड़ी तेजस्वी यादव ने पढ़ाई। Image Source: Instagram@

Tejashwi Yadav School: तेजस्वी यादव ने 26 साल की उम्र में राजनीति में खुद को स्थापित कर लिया था। पहली बार विधायक बनने के बाद ही तेजस्वी नीतीश सरकार में डेप्युटी सीएम बन गए थे। तेजस्वी यादव राजनीति में कदम रखने से पहले क्रिकेट खेलते थे और इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन इन सबके पहले क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने 9वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया।

कहां से पढ़े हैं तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 9वीं तक ही पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी।

क्यों छोड़ी पढ़ाई

तेजस्वी यादव ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी और खेल में करियर बनाने के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दी थी। उनका सिल्क्शन दिल्ली की अंडर-17 और अंडर-19 क्रिकेट टीम में हो गया था और वो अंडर-19 विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में भी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चुने गए थे। बताया जाता है कि क्रिकेट में करियर बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव ने 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दी और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।

कितनी है नेटवर्थ

तेजस्वी यादव के इस समय कुल 5,88,90,061 रुपये (करीब 5.88 करोड़ रुपये) की संपत्ति के मालिक हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,32,46,322 रुपये (करीब 2.32 करोड़ रुपये) घोषित की थी। यानी पिछले 10 साल में उनकी संपत्ति में दोगुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है।

ये भी पढ़ें

October School Holidays 2025: अक्टूबर 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर!स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक भी रहेंगे ऑफ! देखिए कब-कब रहेगी छुट्टी
शिक्षा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

25 Sept 2025 04:20 pm

Published on:

25 Sept 2025 04:07 pm

Hindi News / Education News / Tejashwi Yadav Education: 9वीं तक किस स्कूल में पढ़े थे तेजस्वी यादव, जानिए क्यों 10वीं कक्षा भी नहीं किए पास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.