Tejashwi Yadav Education: 9वीं तक किस स्कूल में पढ़े थे तेजस्वी यादव, जानिए क्यों 10वीं कक्षा भी नहीं किए पास

तेजस्वी यादव ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी और खेल में करियर बनाने के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दी थी। उनका सिल्क्शन दिल्ली की अंडर-17 और अंडर-19 क्रिकेट टीम में हो गया था और वो अंडर-19 विश्वकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में भी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चुने गए थे। बताया जाता है कि क्रिकेट में करियर बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव ने 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दी और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।