UPSC EPFO भर्ती में अप्लाई के लिए लास्ट डेट कल, जल्द करें आवेदन

UPSC: इच्छुक अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2025 है। इस भर्ती के माध्यम से कुल रिक्तियां 230 पदों को भरा जाएगा।

भारत

Anurag Animesh

Aug 17, 2025

UPSC
UPSC

Union Public Service Commission (UPSC) द्वारा प्रवर्तन अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अब खत्म होने जा रही है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास 18 अगस्त 2025 तक का ही समय बचा है। इच्छुक अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2025 है। इस भर्ती के माध्यम से कुल रिक्तियां 230 पदों को भरा जाएगा।

UPSC EPFO: ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
पुष्टिकरण पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सेव कर लें।

UPSC EPFO: शैक्षिक योग्यता और आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। विषय से जुड़ी विशेष जानकारी और पात्रता मानदंड के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़नी चाहिए।

आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹25 का शुल्क देना होगा।
यह भुगतान नकद (एसबीआई शाखा में), नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से किया जा सकता है।
महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है।

शिक्षा

Updated on:

17 Aug 2025 11:42 pm

Published on:

17 Aug 2025 11:40 pm

