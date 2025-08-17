UPSC EPFO भर्ती में अप्लाई के लिए लास्ट डेट कल, जल्द करें आवेदन

Union Public Service Commission (UPSC) द्वारा प्रवर्तन अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अब खत्म होने जा रही है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास 18 अगस्त 2025 तक का ही समय बचा है। इच्छुक अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2025 है। इस भर्ती के माध्यम से कुल रिक्तियां 230 पदों को भरा जाएगा।