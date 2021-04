Medhavi National Scholarship Scheme 2021: दसवीं पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, पढ़ें आवेदन का पूरा प्रोसेस

Medhavi National Scholarship Scheme 2021: केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मिशन द्वारा दी जाने वाली मेधावी राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस छात्रवृति के लिए 10वीं पास विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दसवीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जिसका अर्थ है, दसवीं पास से पीजी डिग्रीधारी अभ्यर्थी इस छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व सभी जरुरी जानकारी के लिए अधिसूचना जरूर पढ़ें। मेधावी राष्ट्रीय छात्रवृति योजना की विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपलोड की गई है। नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

Medhavi National Scholarship Scheme 2021 Important Dates

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15 मई 2021

परीक्षा की तिथि - 30 मई 2021

परिणाम जारी होने की तिथि - 02 जून 2021

प्रमाण पत्र व बैंक खाता जमा करने की तिथि - 02 जून 2021

शुल्क वापसी - 05 जून 2021

छात्रवृति वितरण - 05 जून से 09 जून 2021

Application Fees

सभी आवेदकों को 300 रूपए का शुल्क देना होगा। यह शुल्क रिफंडेबल है, जो उन सभी को वापिस कर दिया जाएगा जिन्होंने परीक्षा में 35 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। बिना शुल्क के किसी भी अभ्यर्थी का पंजीकरण अमान्य माना जाएगा।

Age Limit

आवेदक की आयु न्यूनतम 16 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

Exam Pattern

छात्रवृति के लिए परीक्षा मोबाइल ऐप पर ली जाएगी। परीक्षा अवधि 18 मिनट की होगी। परीक्षा में कुल चार पार्ट से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है।

तर्कशक्ति - 11 प्रश्न

मात्रात्मक अभिरूचि - 11 प्रश्न

सामान्य अध्ययन - 9 प्रश्न

अंग्रेजी - 9 प्रश्न



Medhavi National Scholarship Scheme 2021 Amount

इस छात्रवृति को 4 अलग -अलग श्रेणियों में बांटा गया है। चौथी श्रेणी में छात्रवृति राशि न देकर अभ्यर्थियों को सांत्वना स्वरूप आवेदन शुल्क वापिस कर दिया जाएगा।

1. 686 अभ्यार्थियों को A श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में 6000 रूपए पहले महीने और 6000 रूपए दूसरे दिए जाएंगे।

2. 309 अभ्यार्थियों को B श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में पहले महीने 3000 रूपए और दूसरे महीने 2000 रूपए दिए जाएंगे।

3. 243 अभ्यार्थियों को C श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में 1500 रूपए पहले महीने और 1500 रूपए दूसरे महीने दिए जाएंगे।

4. चौथी श्रेणी में उन सभी अभ्यार्थियों को शामिल किया गया है, जो न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक से ऊपर प्राप्त करेंगे। इन्हे सांत्वना स्वरूप आवेदन शुल्क वापिस कर दिया जाएगा।

How To Apply For Medhavi National Scholarship Scheme 2021

पंजीकरण की सुविधा सिर्फ MEDHAVI ANDROID APPLICATION पर ही शुरू की गई है। किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस एंड्राइड ऐप में रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं और व्यक्तिगत जानकारी को भरें। आवेदन फॉर्म में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन में मांगी गई जानकारी भरने के बाद शुल्क का भुगतान करें और सबमिट कर दें। सफलतापूर्वक आवेदन भरे जाने के बाद आवेदक को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पंजीकरण संख्या भेज दी जाएगी।

