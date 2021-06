MHCET Exam 2021: इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए जुलाई-अगस्त में हो सकती है परीक्षा, पढ़ें डिटेल

MHCET Exam 2021: इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम 2021 जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एमएचसीईटी प्रवेश परीक्षा हर साल कक्षा 12 की परीक्षा के अंकों के आधार पर आयोजित की जाती है। चूंकि इस साल बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसलिए इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य सीईटी आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

ऑनलाइन आयोजित की जाएगी एमएचसीईटी परीक्षा

महाराष्ट्र उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विभिन्न बोर्डों द्वारा कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसलिए संभावना है कि स्नातक कला, वाणिज्य स्नातक और विज्ञान स्नातक जैसे प्रथम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा ( CET ) आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए महा सीईटी ( MHCET ) जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

गैर पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार जारी

गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों को लेकर उदय सामंत ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हर साल कक्षा 12 की परीक्षा के अंकों के आधार पर होते हैं। इस साल बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसलिए इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य सीईटी ( CET ) आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य सीईटी सेल और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इस समिति में शामिल हैं। हम अभी भी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम एक राज्य-स्तरीय सीईटी आयोजित कर सकते हैं। क्या यह संभाग स्तर पर किया जाएगा या हर विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेजों द्वारा अलग सीईटी किया जाएगा। इस बारे में कोई भी निर्णय लेने पहले हम छात्रों, उनके माता-पिता, प्रोफेसरों और सभी हितधारकों का विचार भी जानेंगे।

