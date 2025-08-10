10 अगस्त 2025,

रविवार

मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का शानदार मौका, आवेदन की अंतिम तारीख आज, सैलरी 1 लाख तक

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025 के आवेदन के लिए आज अंतिम मौका है। जानें योग्यता, आवेदन शुल्क, सैलरी और जरूरी तारीखें।

भोपाल

Rahul Yadav

Aug 10, 2025

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025
MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025 (Image: Gemini)

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी आखिरी तारीख है। इसलिए देर न करते हुए आज रात 12 बजे के पहले आवेदन कर दें, जिससे कि आपके हाथ से यह शानदार अवसर निकल न जाए।

कितने पदों पर होगी भर्ती और आवेदन प्रक्रिया (MPPSC Food Safety Officer Apply Online)

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 67 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं।

क्या हैं योग्यता मानदंड? (MPPSC Food Safety Officer Eligibility)

इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए।

  • फूड टेक्नोलॉजी
  • डेयरी टेक्नोलॉजी
  • बायोटेक्नोलॉजी
  • ऑयल टेक्नोलॉजी
  • कृषि विज्ञान
  • पशु चिकित्सा विज्ञान
  • बायोकेमिस्ट्री
  • माइक्रोबायोलॉजी
  • केमिस्ट्री या मेडिसिन
  • इसके अलावा, फूड अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री भी मान्य होगी।

कितनी है आयु सीमा? (MPPSC Food Safety Officer Age Limit)

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 40 वर्ष (1 जनवरी 2026 के आधार पर)
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

कितना है आवेदन शुल्क? (MPPSC Food Safety Officer Recruitment)

  • मध्य प्रदेश के SC/ST/OBC (NCL), EWS और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 250 रुपये है।
  • अन्य सभी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है।

कितनी मिलेगी सैलरी (MPPSC Food Safety Officer Salary)

चयनित उम्मीदवारों को 36,200 से 1,14,800 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मिलेंगे।

महत्वपूर्ण सलाह

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रताओं की जांच जरूर करें।

शिक्षा

Published on:

10 Aug 2025 01:01 pm

Hindi News / Education News / मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का शानदार मौका, आवेदन की अंतिम तारीख आज, सैलरी 1 लाख तक

