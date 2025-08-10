मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का शानदार मौका, आवेदन की अंतिम तारीख आज, सैलरी 1 लाख तक

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी आखिरी तारीख है। इसलिए देर न करते हुए आज रात 12 बजे के पहले आवेदन कर दें, जिससे कि आपके हाथ से यह शानदार अवसर निकल न जाए।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 67 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं।
इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए।
चयनित उम्मीदवारों को 36,200 से 1,14,800 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मिलेंगे।
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रताओं की जांच जरूर करें।