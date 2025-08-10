मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का शानदार मौका, आवेदन की अंतिम तारीख आज, सैलरी 1 लाख तक

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज यानी 10 अगस्त 2025 इसकी आखिरी तारीख है। इसलिए देर न करते हुए आज रात 12 बजे के पहले आवेदन कर दें, जिससे कि आपके हाथ से यह शानदार अवसर निकल न जाए।