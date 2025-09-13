MPPSC Topper 2025: सरकारी अधिकारी रहते हुए MPPSC में फिर मारी बाजी! जानें कौंन हैं देवाशुं शिवहरे, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 (MPPSC-2024) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में टोटल 110 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। परीक्षा में टॉप करने वाले देवांशु शिवहरे ने श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले हैं और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि देवांशु अभी गुना में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। 2022 में इस पद के लिए उनका चयन हुआ था। उन्होंने इंदौर आईईटी से बीटेक किया है और वहीं रहकर परीक्षा की तैयारी की।