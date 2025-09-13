MPPSC Topper 2025: सरकारी अधिकारी रहते हुए MPPSC में फिर मारी बाजी! जानें कौंन हैं देवाशुं शिवहरे, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

Devashu Shivhare Success Story: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। इस परीक्षा में श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले देवांशु शिवहरे ने टॉप किया है। देवांशु शिवहरे ने 1685 अंक में से 953 अंक प्राप्त किए हैं। खात बात तो यह है कि, देवांशु ने सरकारी अधिकारी रहते हुए परीक्षा दी और इसमें टॉप किया। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 (MPPSC-2024) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में टोटल 110 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। परीक्षा में टॉप करने वाले देवांशु शिवहरे ने श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले हैं और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि देवांशु अभी गुना में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। 2022 में इस पद के लिए उनका चयन हुआ था। उन्होंने इंदौर आईईटी से बीटेक किया है और वहीं रहकर परीक्षा की तैयारी की।
देवांशु के पिता रामकेश शिवहरे विजयपुर में स्वास्थ केंद्र में नेत्र सहायक है और उनकी मां नर्सिंग ऑफिसर हैं. देवांशु ने अपनी शुरुआती शिक्षा श्योपुर से पूरी की। इसके बाद रायसेन के नवोदय विद्यालय से क्लास 6 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी।
देवांशु कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। लेकिन अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। देवांशु ने ये दिखा दिया है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। देवांशु ने हार नहीं मानी चार बार कामयाबी न मिलने पर भी जॉब करते हुए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। आखिरकार आज कड़ी मेहनत और लगन ने देवांशु को MPPSC 2024 में पहली रैंक दिलाई।