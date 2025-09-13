Patrika LogoSwitch to English

MPPSC Topper 2025: सरकारी अधिकारी रहते हुए MPPSC में फिर मारी बाजी! जानें कौंन हैं देवाशुं शिवहरे, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

MPPSC 2025 topper Devashu Shivhare: MPPSC (मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग) परीक्षा 2025 के टॉपर्स की सूची में एक नाम सबका ध्यान खींच रहा है, जो है देवाशुं शिवहरे। देवाशुं पहले से एक सरकारी अधिकारी हैं, और फिर भी उन्होंने दोबारा MPPSC परीक्षा पास कर सफलता हासिल की है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 13, 2025

MPPSC 2025 topper Devashu Shivhare, MPPSC success story 2025, Devashu Shivhare biography, who is MPPSC topper 2025, government officer clears MPPSC,
जानें कौंन हैं MPPSC 2025 Topper देवाशुं शिवहरे। (Image Source: Social Media)

Devashu Shivhare Success Story: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। इस परीक्षा में श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले देवांशु शिवहरे ने टॉप किया है। देवांशु शिवहरे ने 1685 अंक में से 953 अंक प्राप्त किए हैं। खात बात तो यह है कि, देवांशु ने सरकारी अधिकारी रहते हुए परीक्षा दी और इसमें टॉप किया। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कौन हैं टॉपर देवांशु शिवहरे (Who is Topper Devanshu Shivhare)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 (MPPSC-2024) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में टोटल 110 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। परीक्षा में टॉप करने वाले देवांशु शिवहरे ने श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले हैं और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि देवांशु अभी गुना में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। 2022 में इस पद के लिए उनका चयन हुआ था। उन्होंने इंदौर आईईटी से बीटेक किया है और वहीं रहकर परीक्षा की तैयारी की।

देवांशु शिवहरे का निजी जीवन (Devanshu Shivhare's Personal Life)

देवांशु के पिता रामकेश शिवहरे विजयपुर में स्वास्थ केंद्र में नेत्र सहायक है और उनकी मां नर्सिंग ऑफिसर हैं. देवांशु ने अपनी शुरुआती शिक्षा श्योपुर से पूरी की। इसके बाद रायसेन के नवोदय विद्यालय से क्लास 6 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी।

कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर से डिप्टी कलेक्टर तक का सफर (Journey from Commercial Tax Inspector to Deputy Collector)

देवांशु कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। लेकिन अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। देवांशु ने ये दिखा दिया है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। देवांशु ने हार नहीं मानी चार बार कामयाबी न मिलने पर भी जॉब करते हुए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। आखिरकार आज कड़ी मेहनत और लगन ने देवांशु को MPPSC 2024 में पहली रैंक दिलाई।

Published on:

13 Sept 2025 11:55 am

MPPSC Topper 2025: सरकारी अधिकारी रहते हुए MPPSC में फिर मारी बाजी! जानें कौंन हैं देवाशुं शिवहरे, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

