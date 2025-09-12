Patrika LogoSwitch to English

RSS Interesting Facts: 100 साल से ज्यादा पुराना, 50 हजार से ज्यादा शाखाएं, जानें RSS से जुड़े 10 रोचक तथ्य

RSS Facts: यहां हम आपको बता रहे हैं RSS से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्य, जो इसे दुनिया के सबसे संगठित और प्रभावशाली संगठनों में से एक बनाते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 12, 2025

RSS interesting facts, Rashtriya Swayamsevak Sangh facts, facts about RSS India, RSS history and branches, RSS oldest organization India, top 10 facts about RSS, RSS 100 years old organization,
RSS से जुड़े 10 रोचक तथ्य। (Image Source: Chatgpt)

Rashtriya Swayamsevak Sangh Facts: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भारत का एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी बड़े प्रचार के भी देश के हर कोने में सक्रिय है। 1925 में शुरू हुआ यह संगठन आज न सिर्फ 100 साल की उम्र पार कर चुका है, बल्कि इसकी 50,000 से भी ज्यादा दैनिक शाखाएं देश-विदेश में चलती हैं। आज हम आपको RSS से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे।

कब हुई RSS स्थापना (When Was RSS Established)

RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उनका उद्देश्य था – भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना।

RSS का कोई औपचारिक सदस्यता कार्ड नहीं होता (No Identity Card)

RSS में शामिल होने के लिए कोई फॉर्म या मेंबरशिप कार्ड नहीं भरना पड़ता। यह पूरी तरह स्वैच्छिक संगठन है।

50,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं (More than 50 Thousand Branches)

देशभर में RSS की रोजाना करीब 50,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं, जिनमें लाखों स्वयंसेवक हिस्सा लेते हैं।

दुनिया के कई देशों में भी शाखाएं (Branches in many countries of the world)

RSS की शाखाएं केवल भारत तक सीमित नहीं है। इसकी विदेशी इकाई "HSS" (Hindu Swayamsevak Sangh) अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सक्रिय है।

शिक्षा के क्षेत्र में RSS (RSS In Education)

विद्या भारती, जो RSS से जुड़ा एक शैक्षणिक संगठन है, भारत में 20,000 से स्कूलों का संचालन करता है।

समाजसेवी (Social Worker)

भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं में RSS के स्वयंसेवक बिना प्रचार के राहत कार्य में जुट जाते हैं। रक्तदान शिविर, पर्यावरण अभियान, ग्रामीण विकास इनकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं।

RSS का राजनीतिक दल नहीं (RSS is not a political party)

RSS खुद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इसकी विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सहित कई दल आगे आए हैं।

ड्रेस कोड (Dress Code)

लंबे समय तक RSS का पारंपरिक ड्रेस कोड था खाकी हाफ पैंट। लेकिन 2016 में इसे बदलकर फुल पैंट कर दिया गया।

कई प्रमुख नेता रहे हैं स्वयंसेवक (Many prominent leaders have been volunteers)

नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहन भागवत जैसे कई राष्ट्रीय नेता RSS से जुड़े रहे हैं।

RSS पर लगा था प्रतिबंध (RSS was banned)

आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। तीस जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और गोडसे आरएसएस का सदस्य था।

