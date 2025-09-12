RSS Interesting Facts: 100 साल से ज्यादा पुराना, 50 हजार से ज्यादा शाखाएं, जानें RSS से जुड़े 10 रोचक तथ्य

Rashtriya Swayamsevak Sangh Facts: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भारत का एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी बड़े प्रचार के भी देश के हर कोने में सक्रिय है। 1925 में शुरू हुआ यह संगठन आज न सिर्फ 100 साल की उम्र पार कर चुका है, बल्कि इसकी 50,000 से भी ज्यादा दैनिक शाखाएं देश-विदेश में चलती हैं। आज हम आपको RSS से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे।