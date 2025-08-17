Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Navodaya Vidyalaya Admission 2026: क्लास 6 में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 27 अगस्त तक करें आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2026 क्लास 6 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 27 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 17, 2025

Navodaya Vidyalaya Admission 2026
Navodaya Vidyalaya Admission 2026 (Image: Gemini)

Navodaya Vidyalaya Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में दाखिले का इंतजार कर रहे बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह आखिरी तारीख 13 अगस्त 2025 तय की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जिन पेरेंट्स ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है उनके पास अपने बच्चों को रजिस्टर कराने का पूरा मौका है।

कब और कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2025 से शुरू हो चुकी है।
  • इच्छुक अभ्यर्थी navodaya.gov.in या cbseitms.rcil.gov.in पर जाकर फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे की व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी।

पात्रता और उम्र सीमा

  • आवेदन के लिए बच्चा क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए।
  • वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो उसी जिले के निवासी हों जहां से एडमिशन लेना चाहते हैं।
  • उम्र सीमा: बच्चे का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए।

प्रवेश परीक्षा (JNVST Exam Pattern)

नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्रवेश परीक्षा (JNVST) के आधार पर होगा।

परीक्षा दो चरणों में होगी

  • पहला चरण: 13 दिसंबर 2025
  • दूसरा चरण: 11 अप्रैल 2026
  • पेपर में तीन सेक्शन होंगे जिसमे मानसिक क्षमता, गणित और भाषा शामिल हैं।
  • परीक्षा की अवधि कुल 2 घंटे होगी।

कितनी सीटें होती हैं?

हर नवोदय विद्यालय में औसतन 80 सीटें होती हैं। चयन पूरी तरह से एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट लिस्ट पर आधारित होता है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स लगेंगे जिनकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण (Address Proof)
  • कक्षा 5 की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती हो जाए तो सुधार के लिए करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई जाएगी।

