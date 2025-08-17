Navodaya Vidyalaya Admission 2026: क्लास 6 में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 27 अगस्त तक करें आवेदन

Navodaya Vidyalaya Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में दाखिले का इंतजार कर रहे बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह आखिरी तारीख 13 अगस्त 2025 तय की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जिन पेरेंट्स ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है उनके पास अपने बच्चों को रजिस्टर कराने का पूरा मौका है।