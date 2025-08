कक्षा 11वीं, 12वीं के छात्र परीक्षा के लिए फ्री में कर सकेंगे तैयारी, NCERT करवा रही ऑनलाइन कोर्स, जानें डिटेल्स

NCERT free online course for class 11 12: देशभर के स्कूल छात्रों के लिए अच्छी जानकारी ये है कि कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाई में अतिरिक्त मदद मिलेगी। National Council of Educational Research and Training (NCERT) ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए SWAYAM पोर्टल पर फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इसे Massive Open Online Courses (MOOCs) के नाम से शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि हर छात्र तक बढ़िया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, खासकर उन बच्चों तक जिनके पास सीमित संसाधन हैं या जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। वैसे छात्र फ्री में इसका फायदा ले सकते हैं। विद्यार्थियों को SWAYAM की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।