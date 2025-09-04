Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link, skillindiadigital.gov.in

NCVT ITI: यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) और प्रैक्टिकल मोड में 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी। छात्र अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (PRN) और जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

NCVT ITI Result 2025
NCVT ITI Result 2025(Image-Freepik)

NCVT ITI Result 2025: National Council for Vocational Training (NCVT) ने रिजल्ट जारी कर दिया है। NCVT ने आईटीआई के सभी सेमेस्टर और वर्षों का NCVT ITI Result 2025 घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल, skillindiadigital.gov.in पर देखा जा सकता है। इस बार जारी रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के छात्रों का रिजल्ट शामिल है।

NCVT ITI Result 2025: कब हुई थी परीक्षा


यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) और प्रैक्टिकल मोड में 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी। छात्र अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (PRN) और जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जारी की गई मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेड, थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंक, कुल अंक तथा क्वालिफिकेशन स्टेटस (पास/फेल) जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

ये भी पढ़ें

एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 1 का शेड्यूल जारी, 12 से 26 सितंबर तक होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड कब?
शिक्षा
SSC CGL Exam Date 2025 Tier 1

NCVT ITI Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “NCVT MIS ITI Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद रिजल्ट लॉगिन पेज खुलेगा।
यहां अपना PRN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
“सबमिट” पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
छात्र चाहें तो मार्कशीट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

NCVT ITI Result 2025

ये भी पढ़ें

DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका! मॉप-अप राउंड के जरिए होगा दाखिला, जानें पूरा प्रोसेस
शिक्षा
Delhi University, Mop-Up Admission, du ug admission process, Class 12 Marks, 2025-26, Application Process,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

04 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

04 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Education News / NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link, skillindiadigital.gov.in

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट