NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link, skillindiadigital.gov.in

NCVT ITI Result 2025: National Council for Vocational Training (NCVT) ने रिजल्ट जारी कर दिया है। NCVT ने आईटीआई के सभी सेमेस्टर और वर्षों का NCVT ITI Result 2025 घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल, skillindiadigital.gov.in पर देखा जा सकता है। इस बार जारी रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के छात्रों का रिजल्ट शामिल है।
यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) और प्रैक्टिकल मोड में 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी। छात्र अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (PRN) और जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जारी की गई मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेड, थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंक, कुल अंक तथा क्वालिफिकेशन स्टेटस (पास/फेल) जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “NCVT MIS ITI Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद रिजल्ट लॉगिन पेज खुलेगा।
यहां अपना PRN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
“सबमिट” पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
छात्र चाहें तो मार्कशीट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।