NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link, skillindiadigital.gov.in

NCVT ITI Result 2025: National Council for Vocational Training (NCVT) ने रिजल्ट जारी कर दिया है। NCVT ने आईटीआई के सभी सेमेस्टर और वर्षों का NCVT ITI Result 2025 घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल, skillindiadigital.gov.in पर देखा जा सकता है। इस बार जारी रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के छात्रों का रिजल्ट शामिल है।