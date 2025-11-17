NEET PG 2025: बिहार में 200 से ज्यादा मेडिकल पीजी सीटों की हुई बढ़ोतरी,जान लें राज्य में अब कुल कितनी सीटें



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) कार्यक्रम के तहत और 60 सीटों के लिए स्वीकृति मिलने की संभावना है। इन सीटों का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के पास विचाराधीन है और विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही इन पर भी मंजूरी मिल जाएगी। सीटें बढ़ने से राज्य के MBBS पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होगी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। PG सीटों में 50 प्रतिशत सीटें बिहार के मेडिकल कॉलेजों से पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। सभी कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल राज्य में 35 जिला अस्पताल मौजूद हैं और दस मेडिकल कॉलेजों में से नौ को PG सीटों की स्वीकृति पहले से ही प्राप्त है।