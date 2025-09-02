NEET UG Counseling 2025: MCC ने जारी किया रिवाइज्ड शेड्यूल, यहां देखें नई तारीखें

National Eligibility cum Entrance Test(NEET-UG) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने दूसरी राउंड की काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा MCC ने राउंड 1 में आवंटित सीट छोड़ने की सुविधा भी 3 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। इस समयसीमा तक उम्मीदवार अपनी सीट छोड़ सकते हैं, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए। तय समय के बाद सीट छोड़ने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।