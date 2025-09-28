NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 3 कल से होगा शुरू, इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

NEET UG Counselling 2025(Image-Freepik)
NEET UG Counselling 2025 को लेकर जरुरी अपडेट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 2025 काउंसलिंग राउंड 3 की प्रक्रिया कल, 29 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह काउंसलिंग देशभर में 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों के अलावा एएमयू, बीएचयू, जेएमआई और ईएसआईसी की 100% सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 5 अक्टूबर 2025 (दोपहर 3 बजे तक)
चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख: 5 अक्टूबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
चॉइस लॉकिंग: 5 अक्टूबर 2025 (शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक)
सीट प्रोसेसिंग: 6 से 7 अक्टूबर 2025
रिजल्ट जारी होने की तारीख: 8 अक्टूबर 2025
रिपोर्टिंग: 9 से 17 अक्टूबर 2025
10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट
NEET स्कोरकार्ड
आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मूल निवास प्रमाण पत्र
डोमिसाइल सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)
जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
वैध फोटो पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
ट्रांसफर सर्टिफिकेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.inपर जाएं।
होमपेज पर "UG मेडिकल काउंसलिंग" टैब पर क्लिक करें।
NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन या नया रजिस्ट्रेशन करें।
आवेदन फॉर्म भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें (जैसे स्कोरकार्ड, फोटो आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आदि)।
कॉलेज और कोर्स की चॉइस भरें और उन्हें लॉक करें।
सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
