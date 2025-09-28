NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 3 कल से होगा शुरू, इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

NEET UG Counselling 2025 को लेकर जरुरी अपडेट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 2025 काउंसलिंग राउंड 3 की प्रक्रिया कल, 29 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह काउंसलिंग देशभर में 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों के अलावा एएमयू, बीएचयू, जेएमआई और ईएसआईसी की 100% सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।