Nepal Prime Minister Candidates: नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की रेस में 3 नाम, जानिए कौन कितना है पढ़ा-लिखा

Nepal PM Candidates Education: नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने भयानत रूप ले लिया. देखते-देखते विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन, जब तक ये कमान कोई नया प्रधानमंत्री नहीं संभालता है तब तक केपी ओली को पद पर बने रहने को कहा गया है। इसी बीच नेपाल के अगले पीएम के दावेदार के तौर पर कई नाम सामने आ रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
नेपाल में हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री पद के लिए तीन लोगों का नाम सामने आ रहा है। ये तीन नाम बालेंद्र शाह, रवि लामिछानी और दुर्गा प्रसाई का है। इनमें बालेंद्र और रवि युवा नेता हैं। युवा होने के कारण सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर्स भी हैं। आइए इन तीनों की के बारे में विस्तर से जानते हैं।
काठमांडू के मेयर और मौजूदा समय में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल बालेंद्र शाह ने शुरुआती शिक्षा काठमांडू से ही प्राप्त की है। उन्होंने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की और फिर भारत से एमटेक किया है। बालेंद्र शाह ने भारत के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले बालेंद्र शाह गीतकार और रैपर थे।
जानकारी के अनुसार, रवि लामिछाने की शुरुआती पढ़ाई भृकुटी सेकेंडरी स्कूल से हुई। उन्होंने रत्न राज्य कैंपस से हाई स्कूल पूरा किया। हायर एजुकेशन के लिए वे अमेरिका चले गए और वहां पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी की। रवि लामिछानी पेशे से पत्रकार भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई और एक बिजनेसमैन के निवेश के जरिए एक न्यूज चैनल शुरू किया था।
आठवीं कक्षा के बाद, आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। भैंस पालन के असफल प्रयास और बढ़ते कर्ज के कारण वे राजनीति में आए, और बाद में नेपाली कांग्रेस का साथ देने के बाद माओवादियों के साथ भूमिगत हो गए।