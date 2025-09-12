Nepal Prime Minister Candidates: नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की रेस में 3 नाम, जानिए कौन कितना है पढ़ा-लिखा

Nepal PM Candidates Education: नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने भयानत रूप ले लिया. देखते-देखते विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन, जब तक ये कमान कोई नया प्रधानमंत्री नहीं संभालता है तब तक केपी ओली को पद पर बने रहने को कहा गया है। इसी बीच नेपाल के अगले पीएम के दावेदार के तौर पर कई नाम सामने आ रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।