NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NHAI Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। उम्मीदवार डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, अकाउंटेंट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II समेत कुल 84 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डिप्टी मैनेजर (Finance & Accounts): मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीए (फाइनेंस) या समकक्ष डिग्री।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट: लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन।
अकाउंटेंट: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री के साथ CA या CMA इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO): संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री (जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है)।
आयु सीमा की बात करें डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद के लिए अधिकतम 30 वर्ष तय किया गया है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के लिए अधिकतम 28 वर्ष इस भर्ती में तय है। साथ ही आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को एक लाख से ज्यादा तक की सैलरी दी जाएगी।
आवेदन के लिए सबसे पहले NHAI की वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ABOUT NHAI टैब में जाकर Vacancy सेक्शन खोलें।
Sr. No:1 (30-10-2025) वाले लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
फॉर्म को दोबारा जांचकर सबमिट करें।
