NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NHAI Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। उम्मीदवार डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, अकाउंटेंट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II समेत कुल 84 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।