Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NHAI Bharti: उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

NHAI Recruitment 2025

NHAI Recruitment 2025(Image-Freepik)

NHAI Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। उम्मीदवार डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, अकाउंटेंट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II समेत कुल 84 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

NHAI Recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


डिप्टी मैनेजर (Finance & Accounts): मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीए (फाइनेंस) या समकक्ष डिग्री।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट: लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन।
अकाउंटेंट: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री के साथ CA या CMA इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO): संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री (जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है)।

आयु सीमा की बात करें डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद के लिए अधिकतम 30 वर्ष तय किया गया है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के लिए अधिकतम 28 वर्ष इस भर्ती में तय है। साथ ही आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

NHAI Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को एक लाख से ज्यादा तक की सैलरी दी जाएगी।

NHAI Bharti 2025: आवेदन प्रक्रिया


आवेदन के लिए सबसे पहले NHAI की वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ABOUT NHAI टैब में जाकर Vacancy सेक्शन खोलें।
Sr. No:1 (30-10-2025) वाले लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
फॉर्म को दोबारा जांचकर सबमिट करें।

ये भी पढ़ें

SEBI Grade A Notification: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता
शिक्षा
SEBI Grade A Notification

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Education News / NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

Sainik School Admission
शिक्षा

CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE Date Sheet 2026 Released
शिक्षा

बीसीयू में बौद्ध दर्शन के अध्ययन को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन : कुलपति

बैंगलोर

भारत के इस शहर को क्यों कहते हैं ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’, करीब 1400 साल पुराना है इतिहास

Oxford of the East in India
शिक्षा

VDO Admit Card 2025 Link: वीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, लागू किया गया नया ड्रेस कोड

CG Job: बाल अधीक्षक के 55 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख को है आवेदन की आखिरी तारीख
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.