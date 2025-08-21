NICL AO Admit Card 2025 OUT: एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 31 अगस्त को होगा एग्जाम

NICL AO Admit Card 2025 OUT: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अब ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एनआईसीएल AO की मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी 21 अगस्त से लेकर परीक्षा दिवस यानी 31 अगस्त तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 250 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए कुल 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलेगा।
एनआईसीएल इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 266 पदों को भरेगा। जिनकी जानकारी नीचे दी जा रही है।
मुख्य परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सभी चरण पूरे होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी।
अगर आप एनआईसीएल एओ भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। साथ ही, परीक्षा दिवस पर एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) साथ ले जाना न भूलें।