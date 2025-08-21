NICL AO Admit Card 2025 OUT: एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 31 अगस्त को होगा एग्जाम

NICL AO Admit Card 2025 OUT: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अब ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।