CBSE बोर्ड नहीं, इस राज्य का बोर्ड है 100 साल से भी अधिक पुराना

भारत का सबसे पुराना बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना आज से 100 साल पहले, 1921 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। यह 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना चुका है। बता दें किउत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई से भी पुराना है और तब से ही ये बोर्ड भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। छात्र संख्या के नजरिए से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है, जो भारत और दुनियाभर में लाखों छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। 1923 से पहले हाई स्कूल की परीक्षाएं प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती थीं।