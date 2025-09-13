CBSE बोर्ड नहीं, इस राज्य का बोर्ड है 100 साल से भी अधिक पुराना

Oldest State Board: जब भी स्कूल बोर्ड की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में CBSE या ICSE बोर्ड आता है। भारत में 70 से ज्यादा शिक्षा बोर्ड हैं। इनमें से सीबीएसई और सीआईएससीई (आईसीएसई, आईएससी) नेशनल बोर्ड हैं, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड है इसके अलावा बाकी सब स्टेट बोर्ड हैं। इन सबके बीच आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आता होगा कि भारत का सबसे पुराना बोर्ड कौन सा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
भारत का सबसे पुराना बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना आज से 100 साल पहले, 1921 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। यह 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना चुका है। बता दें किउत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई से भी पुराना है और तब से ही ये बोर्ड भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। छात्र संख्या के नजरिए से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है, जो भारत और दुनियाभर में लाखों छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। 1923 से पहले हाई स्कूल की परीक्षाएं प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती थीं।
यह भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहां हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं।
यह बोर्ड हिंदी माध्यम में सबसे अधिक परीक्षार्थियों को सेवा प्रदान करता है।
UP Board के पास देश में सबसे लंबा शिक्षा संचालन अनुभव है।
मौजूदा समय में 22 हजार से ज्यादा स्कूल यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से एसोसिएटेड हैं।