Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE बोर्ड नहीं, इस राज्य का बोर्ड है 100 साल से भी अधिक पुराना

Oldest Education Board: भारत मेंजब भी स्कूल एजुकेशन की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में CBSE (Central Board of Secondary Education) का नाम आता है। लेकिन आज हम आपको CBSE से भी पुराने राज्य बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 13, 2025

oldest education board in India, UP Board, oldest state board up board, Indian state board older than CBSE, up board vs cbse board, Bihar Board vs CBSE,
100 साल पुराना स्टेट बोर्ड। (Image Source: Gemini AI)

Oldest State Board: जब भी स्कूल बोर्ड की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में CBSE या ICSE बोर्ड आता है। भारत में 70 से ज्यादा शिक्षा बोर्ड हैं। इनमें से सीबीएसई और सीआईएससीई (आईसीएसई, आईएससी) नेशनल बोर्ड हैं, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड है इसके अलावा बाकी सब स्टेट बोर्ड हैं। इन सबके बीच आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आता होगा कि भारत का सबसे पुराना बोर्ड कौन सा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

भारत का सबसे पुराना स्टेट बोर्ड कौन सा है? (Which is the Oldest State Board of India)

भारत का सबसे पुराना बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना आज से 100 साल पहले, 1921 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। यह 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना चुका है। बता दें किउत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई से भी पुराना है और तब से ही ये बोर्ड भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। छात्र संख्या के नजरिए से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है, जो भारत और दुनियाभर में लाखों छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। 1923 से पहले हाई स्कूल की परीक्षाएं प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती थीं।

ये भी पढ़ें

RSS Interesting Facts: 100 साल से ज्यादा पुराना, 50 हजार से ज्यादा शाखाएं, जानें RSS से जुड़े 10 रोचक तथ्य
शिक्षा
RSS interesting facts, Rashtriya Swayamsevak Sangh facts, facts about RSS India, RSS history and branches, RSS oldest organization India, top 10 facts about RSS, RSS 100 years old organization,

UP Board के बारे में कुछ तथ्य (Facts About UP Board)

यह भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहां हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं।
यह बोर्ड हिंदी माध्यम में सबसे अधिक परीक्षार्थियों को सेवा प्रदान करता है।
UP Board के पास देश में सबसे लंबा शिक्षा संचालन अनुभव है।

20 हजार से ज्यादा स्कूल (More Than 20 Thousand Schools)

मौजूदा समय में 22 हजार से ज्यादा स्कूल यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से एसोसिएटेड हैं।

ये भी पढ़ें

MPPSC Topper 2025: सरकारी अधिकारी रहते हुए MPPSC में फिर मारी बाजी! जानें कौंन हैं देवाशुं शिवहरे, पढ़िए सक्सेस स्टोरी
शिक्षा
MPPSC 2025 topper Devashu Shivhare, MPPSC success story 2025, Devashu Shivhare biography, who is MPPSC topper 2025, government officer clears MPPSC,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Sept 2025 12:41 pm

Hindi News / Education News / CBSE बोर्ड नहीं, इस राज्य का बोर्ड है 100 साल से भी अधिक पुराना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.