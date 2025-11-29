252 करोड़ ड्रग केस के मामले में फंसे ओरी, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं ओरहान अवात्रामणि?

हाल ही में ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी (Orry) को 252 करोड़ के ड्रग मामले में समन भेजा गया था। इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी से एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 7 घंटे तक पूछताछ भी की है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ओरी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ओरी इंस्टा पर वायरल तस्वीरों, सेलिब्रिटीज के साथ मौजूदगी और अपनी अतरंगी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर ही चर्चा का विषय बने रहते हैं।