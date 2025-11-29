252 करोड़ ड्रग केस के मामले में फंसे ओरी, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं ओरहान अवात्रामणि?

Orhan Awatramani Education (Image: Orry/Instagram)
Orhan Awatramani Education: सोशल मीडिया सेंसेशन ओरहान अवात्रामणि उर्फ 'ओरी' अक्सर अपनी लाइफस्टाइल और प्रोफेशन को लेकर चर्चा में रहते हैं। आइए जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार किड्स के दोस्त ओरहान 'ओरी' कितने पढ़े-लिखे हैं?
ओरी सोशल मीडिया पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंसर हैं जो अक्सर फिल्मी सितारों, स्टारकिड्स और बिजनेस जगत की बड़ी हस्तियों के साथ देखे जाते हैं। उनकी यह मौजूदगी उन्हें चर्चा में बनाए रखती है।
हाल ही में ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी (Orry) को 252 करोड़ के ड्रग मामले में समन भेजा गया था। इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी से एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 7 घंटे तक पूछताछ भी की है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ओरी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ओरी इंस्टा पर वायरल तस्वीरों, सेलिब्रिटीज के साथ मौजूदगी और अपनी अतरंगी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर ही चर्चा का विषय बने रहते हैं।
Orry Education Background: भले ही लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ पार्टी-बॉय या स्टार-किड्स के दोस्त (BFF) के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी मजबूत है।
स्कूलिंग: ओरी ने अपनी स्कूलिंग कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल (Kodaikanal International School), तमिलनाडु से की है। यह स्कूल भारत के मुख्य इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूलों में शुमार है।
हायर एजुकेशन: उन्होंने पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन (New York) से फाइन आर्ट्स और कम्युनिकेशन डिजाइन की पढ़ाई की है। पार्सन्स दुनिया के टॉप डिजाइन संस्थानों में से एक है, जहां एडमिशन पाना आसान नहीं माना जाता है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि उन्होंने Columbia University में भी पढाई किया था लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
ओरी खुद को एक गायक सिंगर, सांग राइटर, फैशन डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, स्टाइलिस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, शॉपर और कभी-कभी फुटबॉल खिलाड़ी भी बताते हैं। ओरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम करते हैं। ओरी ने अपने मल्टी-टास्किंग प्रोफाइल के साथ अपने मजबूत एजुकेशन बैकग्राउंड को भी साबित किया है।
