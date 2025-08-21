Patna High Court Stenographer Vacancy: पटना हाईकोर्ट में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, 100 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

Patna High Court Stenographer Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार वैकेंसी निकली है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 111 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) या समकक्ष परीक्षा पास की हो। वहीं इंग्लिश शॉर्टहैंड में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड जरुरी है। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास शॉर्टहैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है।
आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 37 वर्ष
आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य / ईडब्ल्यूएस / बीसी / ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1100 रुपया देना होगा। वहीं एससी / एसटी / ओएच वर्ग के उम्मीदवारों को 550 रूपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पे-स्केल के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपया प्रति मा वेतन दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध "Apply Now" लिंक पर क्लिक करें।
नए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद लॉगिन कर आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।