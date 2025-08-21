Patna High Court Stenographer Vacancy: पटना हाईकोर्ट में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, 100 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

Patna High Court Stenographer Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार वैकेंसी निकली है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 111 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा।