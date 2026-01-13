AI Courses 2026: AI के दौर में वाकई बेकार है UPSC की तैयारी? बस कर लें ये AI कोर्सेज लाखों में मिलेगी सैलेरी

संजीव सान्याल के बयान का मतलब यह नहीं है कि, सिविल सेवा का महत्व खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तैयारी के साथ-साथ युवाओं को डिजिटल स्किलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञान के साथ AI की समझ होगी, तो आप सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से चला पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर और सैलेरी बहुत हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एआई यूपीएससी को रिप्लेस कर देगा।