AI Courses 2026: AI के दौर में वाकई बेकार है UPSC की तैयारी? बस कर लें ये AI कोर्सेज लाखों में मिलेगी सैलेरी

AI Courses 2026 (Image Source: ChatGPT)
Artificial Intelligence Career: प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के एक बयान ने देशभर के युवाओं और यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के बीच नई बहस छेड़ दी है। सान्याल के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में सालों तक सिविल सेवा की तैयारी में वक्त बिताना समय की बर्बादी है। ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या अब युवाओं को पारंपरिक नौकरियों के बजाय AI और नई टेक्नोलॉजी की ओर रुख करना चाहिए?
अगर आप भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो AI में हाथ आजमा सकते हैं। AI सेक्टर में कई ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन पैकेज और करियर ग्रोथ दिला सकते हैं।
AI की दुनिया सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। इसमें अलग-अलग रुचि के हिसाब से कई तरह के कोर्सेज मौजूद हैं-
AI सीखने के लिए अब आपको विदेशी यूनिवर्सिटीज के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। भारत के टॉप इंस्टिट्यूट और यूनिवर्सिटीज भी अब बेहतरीन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर ऑप्शन और सैलेरी की कोई कमी नही हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AI में शुरुआती सैलरी ही किसी दूसरे सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है। एक फ्रेशर AI इंजीनियर को सालाना 8 से 12 लाख रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। अनुभव बढ़ने के साथ यह आंकड़ा 50 लाख रुपए के पार भी जा सकता है।
संजीव सान्याल के बयान का मतलब यह नहीं है कि, सिविल सेवा का महत्व खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तैयारी के साथ-साथ युवाओं को डिजिटल स्किलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञान के साथ AI की समझ होगी, तो आप सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से चला पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर और सैलेरी बहुत हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एआई यूपीएससी को रिप्लेस कर देगा।
