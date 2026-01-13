13 जनवरी 2026,

AI Courses 2026: AI के दौर में वाकई बेकार है UPSC की तैयारी? बस कर लें ये AI कोर्सेज लाखों में मिलेगी सैलेरी

Sanjeev Sanyal Statement: प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूपीएससी पर दिए बयान पर बहस का बाजार गरमाया हुआ है। ऐसे में जानिए भविष्य के सबसे टॉप AI कोर्सेज, करियर ऑप्शंस, और उन संस्थानों के बारे में जो आपको दिलाएंगे लाखों का पैकेज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 13, 2026

Sanjeev Sanyal UPSC statement

AI Courses 2026 (Image Source: ChatGPT)

Artificial Intelligence Career: प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के एक बयान ने देशभर के युवाओं और यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के बीच नई बहस छेड़ दी है। सान्याल के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में सालों तक सिविल सेवा की तैयारी में वक्त बिताना समय की बर्बादी है। ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या अब युवाओं को पारंपरिक नौकरियों के बजाय AI और नई टेक्नोलॉजी की ओर रुख करना चाहिए?

अगर आप भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो AI में हाथ आजमा सकते हैं। AI सेक्टर में कई ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन पैकेज और करियर ग्रोथ दिला सकते हैं।

Best AI Courses 2026: AI में करियर बनाने के लिए टॉप कोर्सेज

AI की दुनिया सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। इसमें अलग-अलग रुचि के हिसाब से कई तरह के कोर्सेज मौजूद हैं-

  • मशीन लर्निंग (Machine Learning) - यह AI का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें कंप्यूटर को डेटा के जरिए खुद फैसले लेना सिखाया जाता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए यह कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड में है।
  • नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) - अगर आप चैटबॉट्स (जैसे ChatGPT, Gemini) या वॉयस असिस्टेंट (जैसे Alexa) बनाने में रुचि रखते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए बेस्ट है।
  • डेटा साइंस और एनालिटिक्स - कंपनियों के पास मौजूद करोड़ों डेटा को समझकर बिजनेस प्लान तैयार करना ही डेटा साइंस है। भविष्य में हर छोटी-बड़ी कंपनी को डेटा एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। ऐसे में ये कोर्स करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

Artificial Intelligence Career 2026: कहां से कर सकते हैं कोर्सेज?

AI सीखने के लिए अब आपको विदेशी यूनिवर्सिटीज के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। भारत के टॉप इंस्टिट्यूट और यूनिवर्सिटीज भी अब बेहतरीन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं।

  • IIT और IIIT: आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास जैसे संस्थानों ने AI और डेटा साइंस में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं।
  • SWAYAM और NPTEL: भारत सरकार के इन पोर्टल्स पर आप फ्री में देश के बड़े प्रोफेसर्स से AI की बारीकियां सीख सकते हैं।
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स: कोर्सेरा (Coursera), उडेमी (Udemy) और अपग्रेड (UpGrad) जैसे प्लेटफॉर्म्स गूगल और आईबीएम (IBM) जैसी बड़ी कंपनियों के सर्टिफाइड कोर्सेज करवाते हैं।

Future Jobs 2026: AI एक्सपर्ट्स की सैलरी?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर ऑप्शन और सैलेरी की कोई कमी नही हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AI में शुरुआती सैलरी ही किसी दूसरे सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है। एक फ्रेशर AI इंजीनियर को सालाना 8 से 12 लाख रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। अनुभव बढ़ने के साथ यह आंकड़ा 50 लाख रुपए के पार भी जा सकता है।

Sanjeev Sanyal Statement: करनी चाहिए UPSC की तैयारी?

संजीव सान्याल के बयान का मतलब यह नहीं है कि, सिविल सेवा का महत्व खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तैयारी के साथ-साथ युवाओं को डिजिटल स्किलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञान के साथ AI की समझ होगी, तो आप सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से चला पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर और सैलेरी बहुत हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एआई यूपीएससी को रिप्लेस कर देगा।

Published on:

13 Jan 2026 03:18 pm

Hindi News / Education News / AI Courses 2026: AI के दौर में वाकई बेकार है UPSC की तैयारी? बस कर लें ये AI कोर्सेज लाखों में मिलेगी सैलेरी

