PM Internship Scheme 2025: TATA से लेकर रिलांयस जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

How to Apply For PM Internship Scheme: क्रेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस सरकारी पहल का उद्देश्य 21 से 24 साल के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को देश की प्रमुख कंपनियों और सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और भविष्य में अच्छे रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं।