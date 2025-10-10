PM Internship Scheme 2025: TATA से लेकर रिलांयस जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

PM Internship Scheme (Image Source: Chatgpt)
How to Apply For PM Internship Scheme: क्रेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस सरकारी पहल का उद्देश्य 21 से 24 साल के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को देश की प्रमुख कंपनियों और सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और भविष्य में अच्छे रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं।
योजना का दूसरा चरण 9 जनवरी से शुरू हुआ. इस दौरान 2.14 लाख से ज्यादा आवेदकों ने कुल 4.55 लाख आवेदन जमा किए। साझेदार कंपनियों ने 72,000 युवाओं को इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए, जिनमें से 22,800 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रस्ताव स्वीकार किया। इस योजना के तहत भाग लेने वालों को 5,000 रुपये का मासिक वजीफा और 6,000 रुपये की वन टाईम आर्थिक सहायता दी प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह न केवल उन्हें व्यावहारिक अनुभव देती है, बल्कि भविष्य में रोजगार और करियर की दिशा तय करने में भी मदद करती है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग