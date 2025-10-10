Patrika LogoSwitch to English

PM Internship Scheme 2025: TATA से लेकर रिलांयस जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Prime Minister Internship Scheme 2025: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 (PM Internship Scheme 2025) के तहत युवाओं को देश की जानी-मानी कंपनियों जैसे TATA, Reliance, Infosys, Wipro, Adani Group आदि में इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 10, 2025

PM Internship Scheme 2025, Prime Minister Internship Scheme, PM internship program India, PM internship registration 2025, Government internship scheme 2025,

PM Internship Scheme (Image Source: Chatgpt)

How to Apply For PM Internship Scheme: क्रेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस सरकारी पहल का उद्देश्य 21 से 24 साल के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को देश की प्रमुख कंपनियों और सरकारी संगठनों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और भविष्य में अच्छे रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं।

किन क्षेत्रों में मिलेगी इंटर्नशिप?

  • आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
  • बैंकिंग और फाइनेंस
  • मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया
  • इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग
  • डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  • सरकारी और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं
  • हेल्थकेयर और बायोटेक्नोलॉजी

क्या होगा फायदा

योजना का दूसरा चरण 9 जनवरी से शुरू हुआ. इस दौरान 2.14 लाख से ज्यादा आवेदकों ने कुल 4.55 लाख आवेदन जमा किए। साझेदार कंपनियों ने 72,000 युवाओं को इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए, जिनमें से 22,800 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रस्ताव स्वीकार किया। इस योजना के तहत भाग लेने वालों को 5,000 रुपये का मासिक वजीफा और 6,000 रुपये की वन टाईम आर्थिक सहायता दी प्रदान की जाएगी।

PM Internship Scheme योग्यता और पात्रता

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र होना चाहिए।
  • कुछ इंटर्नशिप के लिए विशेष तकनीकी कौशल या शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हो सकती है।
  • हाई स्कूल, आईटीआई प्रमाणपत्र, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या ग्रेजुएशन (बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि)

युवाओं की ग्रोथ में इंटर्नशिप की भूमिका

  • स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ
  • बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव
  • भविष्य में नौकरी के बेहतर अवसर
  • सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट

PM Internship Scheme में कैसे करें आवेदन?

  • आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन करें
  • जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिज्यूमे, शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करें
  • ई-केवाईसी, शिक्षा और बैंक डिटेल भरें
  • कुछ कंपनियां उम्मीदवारों का इंटरव्यू या टेस्ट भी ले सकती हैं
  • चुने गए उम्मीदवारों को इंटर्नशिप का ऑफर मिलेगा और वे काम शुरू कर सकते हैं

कई युवाओं को मौका

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह न केवल उन्हें व्यावहारिक अनुभव देती है, बल्कि भविष्य में रोजगार और करियर की दिशा तय करने में भी मदद करती है।

10 Oct 2025 01:08 pm

Hindi News / Education News / PM Internship Scheme 2025: TATA से लेकर रिलांयस जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

