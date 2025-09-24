Patrika LogoSwitch to English

Political GK: बिहार चुनाव में दिलचस्पी है तो इन 10 सवालों के जवाब भी बताइए

Political GK Quiz: अगर आपको बिहार की राजनीति और चुनावी माहौल में दिलचस्पी है, तो ये 10 महत्वपूर्ण Political GK सवाल आपकी जानकारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

भारत

Anamika Mishra

Sep 24, 2025

Bihar election GK 2025, Bihar political questions, Bihar election general knowledge, Bihar election quiz, Bihar assembly election facts, Bihar election 2025 updates,
Bihar election GK 2025

Bihar Election Quiz: बिहार में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग इस बार दो से तीन चरणों में चुनाव करा सकता है। ऐसे में अगर आपको भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है तो हम आपसे कुछ आसान सवाल पूछने वाले हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपना आईक्यू चेक कर सकते हैं।

ये रहे प्रश्न (Here Are The Questions)

पहला प्रश्न ये है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं?

(a) 243 सीटें (b) 283 सीटें
(c) 291 सीटें (d) 256 सीटें

बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

(a) नीतीश कुमार (b) लालू यादव
(c) डॉ. श्री कृष्ण सिंह (d) दीप नारायण सिंह

बिहार की राजधानी क्या है?

(a) औरंगाबाद (b) पटना
(c) मुजफ्फरपुर (d) मधुबनी

बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं?

(a) 41 (b) 40
(c) 45 (d) 43

    बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं?

    (a) 16 (b) 15
    (c) 18 (d) 22

    बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे?

    (a) 1951 (b) 1950
    (c) 1952 (d) 1955

    राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक कौन हैं?

    (a) नीतीश कुमार (b) तेजस्वी यादव
    (c) लालू प्रसाद यादव (d) चिराग पासवान

    जनता दल (यूनाइटेड) के वर्तमान प्रमुख कौन हैं?

    a) चिराग पासवान b) तेजस्वी यादव
    c) लालू प्रसाद यादव d) नीतीश कुमार

    बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं?

    (a) 15 (b) 16
    (c) 12 (d) 18

    बिहार में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) अब तक कितनी बार लगा है?

    (a) 5 (b) 6
    (c) 8 (d) 3

    ये हैं सही उत्तर (Right Answers)


    1. (a), 2. (c), 3. (b), 4. (b), 5. (a) 16, 6. (c) 1952, 7. (c) लालू प्रसाद यादव, 8. (d) नीतीश कुमार, 9. (b) 16, 10. (c) 8

