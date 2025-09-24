Political GK: बिहार चुनाव में दिलचस्पी है तो इन 10 सवालों के जवाब भी बताइए

Bihar Election Quiz: बिहार में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग इस बार दो से तीन चरणों में चुनाव करा सकता है। ऐसे में अगर आपको भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है तो हम आपसे कुछ आसान सवाल पूछने वाले हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपना आईक्यू चेक कर सकते हैं।