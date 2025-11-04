Punjab National Bank LBO Recruitment: पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, LBO के 750 पदों पर होगी भर्ती



उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा (Local Language) का ज्ञान आवश्यक है ताकि ग्राहकों से प्रभावी संवाद किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।