Punjab National Bank LBO Recruitment: पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, LBO के 750 पदों पर होगी भर्ती

Punjab National Bank LBO Recruitment: पंजाब नेशनल बैंक ने 750 पदों पर भर्तियां निकाली है। जिसमें सैलरी भी बढ़िया दी जाएगी। लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर ये भर्तियां की जानी है।

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 04, 2025

Punjab National Bank LBO Recruitment

Punjab National Bank LBO Recruitment(Image-Freepik)

Punjab National Bank LBO Recruitment: युवाओं के लिए बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने देशभर में 750 लोकल बैंक ऑफिसर (Local Bank Officer) यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

Punjab National Bank Bharti: इतनी मिलेगी सैलरी


इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन के तौर पर 48,480 प्रति माह दिया जाएगा, जो प्रमोशन के साथ बढ़कर 85,920 प्रति माह तक जा सकता है। इसके साथ ही डीए (DA), एचआरए (HRA), मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। कुल मिलाकर मासिक वेतन पैकेज 85,000 रुपया से अधिक रहेगा।

Punjab National Bank LBO Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा (Local Language) का ज्ञान आवश्यक है ताकि ग्राहकों से प्रभावी संवाद किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Punjab National Bank LBO Recruitment: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए सबसे पहले PNB की आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाएं।
“PNB LBO Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अब Apply Online पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, शिक्षा आदि ध्यानपूर्वक भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें। फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

