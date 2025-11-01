Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan: सरकारी- प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकारी फरमान पर निजी स्कूल भड़के

राजस्थान में अब सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म ड्र्रेस कोड लागू करने का फैसला किया गया है। नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल स्टाफ के लिए पहचान पत्र की भी अनिवार्यता लागू की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 01, 2025

प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म की प्र​तीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Same Uniform for Private and Government Schools: राजस्थान में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की एक मानकीकृत यूनिफ़ॉर्म की घोषणा के कुछ दिनों बाद अब सभी स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म ड्र्रेस कोड लागू करने का फैसला किया गया है। नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल स्टाफ के लिए पहचान पत्र की भी अनिवार्यता लागू की गई है। नया ड्रेस कोड के विरोध में प्राइवेट स्कूल संगठन विरोध में उतर आए हैं।

नए ड्रेस कोर्ड में ये प्रावधान

मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नई पोशाक में छात्रों के लिए ड्रेस कोड में छात्रों के लिए भूरे रंग की पैंट या हाफ पैंट और हल्के भूरे रंग की शर्ट निर्धारित की जाएगी। जबकि छात्राओं के लिए हल्के भूरे रंग का कुर्ता या शर्ट और भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट और चुन्नी होगी। छात्रों को गुरुवार को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से छूट मिलेगी।

शिक्षकों के लिए पुरुष को आसमानी नीले रंग की शर्ट, स्टील ग्रे रंग की पैंट और महिलाओं को आसमानी नीले रंग की साड़ी, स्टील ग्रे बॉर्डर और स्टील ग्रे ब्लाउज़ के साथ या आसमानी नीले रंग का कुर्ता, स्टील ग्रे रंग की चुन्नी और स्टील ग्रे रंग की सलवार पहनना अनिवार्य है।

यूनिफॉर्म के साथ पहचान पत्र भी लागू

नई यूनिफॉर्म और पहचान पत्र सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे, जिनमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूल शामिल हैं। शिक्षकों और छात्रों के लिए मानकीकृत यूनिफॉर्म और पहचान पत्र संबंधी पहली बैठक अगस्त के अंतिम सप्ताह में हुई थी। बताया जा रहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

प्राइवेट स्कूल संगठन विरोध में उतरे

राजस्थान सरकार राज्य सरकार मानकीकृत यूनिफॉर्म की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य के प्राइवेट स्कूलों के संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध मे उतर आए हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म कई निजी स्कूलों की पहचान का हिस्सा रही है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक और अनुचित है। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म बदलने से न तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और न ही राज्य के नतीजे बेहतर होंगे। प्राइवेट स्कूल संगठनों ने सरकार पर ​बिना किसी सलाह-मशविरा के अपनी मर्ज़ी से आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। स्कूल संगठनों ने इस आदेश को वापस नहीं लेने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Nov 2025 12:08 pm

Published on:

01 Nov 2025 12:06 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan: सरकारी- प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकारी फरमान पर निजी स्कूल भड़के

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment
शिक्षा

JEE Main 2026: भारत के इतने शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ हैं या नहीं?

JEE Main 2026
शिक्षा

AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

AKTU Result 2025
शिक्षा

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025
शिक्षा

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

bihar election
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.