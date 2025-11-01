Rajasthan: सरकारी- प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकारी फरमान पर निजी स्कूल भड़के

राजस्थान सरकार राज्य सरकार मानकीकृत यूनिफॉर्म की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य के प्राइवेट स्कूलों के संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध मे उतर आए हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म कई निजी स्कूलों की पहचान का हिस्सा रही है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक और अनुचित है। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म बदलने से न तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और न ही राज्य के नतीजे बेहतर होंगे। प्राइवेट स्कूल संगठनों ने सरकार पर ​बिना किसी सलाह-मशविरा के अपनी मर्ज़ी से आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। स्कूल संगठनों ने इस आदेश को वापस नहीं लेने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।