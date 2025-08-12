Rajasthan Patwari Admit Card 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे पटवारी परीक्षा एडमिट कार्ड

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड 13 अगस्त को जारी करेगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 17 अगस्त को दो शिफ्टों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 6.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का पहला शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरा शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगा।