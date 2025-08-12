12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan Patwari Admit Card 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे पटवारी परीक्षा एडमिट कार्ड

Patwari Exam 2025: इस भर्ती के माध्यम से राज्य में 3705 पटवारी पद भरे जाएंगे। पहले परीक्षा 11 मई को होनी थी, लेकिन आवेदन विंडो दोबारा खोलने के निर्णय के चलते इसे स्थगित किया गया।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 12, 2025

Rajasthan Patwari Admit Card 2025
Rajasthan Patwari Admit Card 2025 (Image: Patrika)

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड 13 अगस्त को जारी करेगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 17 अगस्त को दो शिफ्टों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 6.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का पहला शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरा शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगा।

Patwari Exam 2025: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से राज्य में 3705 पटवारी पद भरे जाएंगे। पहले परीक्षा 11 मई को होनी थी, लेकिन आवेदन विंडो दोबारा खोलने के निर्णय के चलते इसे स्थगित किया गया। यह परीक्षा CET (स्नातक स्तर) योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए है और चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

Rajasthan Patwari Exam 2025: ये होगा परीक्षा पैटर्न


इस भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा कुल 3 घंटे की होगी। जिसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। जो कुल 300 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस परीक्षा में है। गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, उत्तर न देने पर पांचवें विकल्प के गोले को भरना अनिवार्य होगा। यदि 10% से अधिक प्रश्नों के गोले नहीं भरे गए, तो उम्मीदवार को परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

बोर्ड ने निर्देश दिया है कि पहचान पत्र में लगी फोटो तीन साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि फोटो पुरानी है, तो उसे अपडेट करवा लें, ताकि एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की फोटो में स्पष्ट मिलान हो सके। फोटो में असमानता होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

Rajasthan Patwari Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 'Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरुरी जानकारी भरकर लॉगिन करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड कर सेव करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

12 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Education News / Rajasthan Patwari Admit Card 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे पटवारी परीक्षा एडमिट कार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.