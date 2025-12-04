Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट में इतना रहा जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट-ऑफ, जानें अन्य केटेगरी की डिटेल्स

RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान पटवारी परीक्षा 17 अगस्त 2025 को राज्यभर के 38 जिलों में दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती के माध्यम से 3705 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।