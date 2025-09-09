Rajasthan Police Constable Exam City 2025: डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना एग्जाम सिटी, पढ़ें परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Link: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विभाग ने परीक्षा शहर (Exam City) का लिंक जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी recruitment2.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित होगी।
ध्यान रहे, कांस्टेबल बैंड कैटेगरी वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसलिए उनके लिए एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए हैं।
लिखित परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे।
हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड या परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय पर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करें, 11 सितंबर को एडमिट कार्ड भी प्राप्त करें और परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।