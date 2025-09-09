Rajasthan Police Constable Exam City 2025: डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना एग्जाम सिटी, पढ़ें परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Link: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विभाग ने परीक्षा शहर (Exam City) का लिंक जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी recruitment2.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।