Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan Police Constable Exam City 2025: डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना एग्जाम सिटी, पढ़ें परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

Rajasthan Police Constable Exam City 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी जारी, यहां से देखें अपना परीक्षा शहर। एडमिट कार्ड 11 सितंबर को डाउनलोड कर सकेंगे।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 09, 2025

Rajasthan Police Constable Exam City 2025
Rajasthan Police Constable Exam City 2025 (Image: Gemini)

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Link: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विभाग ने परीक्षा शहर (Exam City) का लिंक जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी recruitment2.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड कब आएंगे?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 इस तारीख को होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
शिक्षा
Rajasthan Police Constable Admit Card 2025
  • 13 सितंबर: दूसरी पारी में परीक्षा होगी।
  • 14 सितंबर: दोनों पारियों में परीक्षा होगी।

ध्यान रहे, कांस्टेबल बैंड कैटेगरी वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसलिए उनके लिए एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए हैं।

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग

लिखित परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे।

  • रीजनिंग और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज: 60 प्रश्न (60 अंक)
  • राजस्थान जीके: 45 प्रश्न (45 अंक)
  • जनरल अवेयरनेस/करेंट अफेयर्स: 45 प्रश्न (45 अंक)

हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Direct Link

परीक्षा के नियम और निर्देश

  • उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है।
  • परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
  • अभ्यर्थियों को नीले या काले रंग की पारदर्शी बॉल पेन लेकर आना होगा।
  • मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना सख्त मना है।

सहायता और हेल्पलाइन

एडमिट कार्ड डाउनलोड या परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

  • राजकॉम हेल्पलाइन: 7340557555, 9352323625
  • विभाग का नंबर: 0141-2821597
  • ईमेल: igrecraj@gmail.com

सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय पर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करें, 11 सितंबर को एडमिट कार्ड भी प्राप्त करें और परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।

ये भी पढ़ें

SSC CGL Admit Card 2025: जल्द आएगा एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
शिक्षा
SSC CGL Admit Card 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Sept 2025 10:04 am

Hindi News / Education News / Rajasthan Police Constable Exam City 2025: डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना एग्जाम सिटी, पढ़ें परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.