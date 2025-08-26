राजस्थान वीडीओ भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब इस दिन होगा एग्जाम

Rajasthan VDO Exam Date 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली थी लेकिन अब नई डेट 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है।