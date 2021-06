RBSE 10th and 12th Exam 2021: सतीश पूनियां बोले - छात्रों के हित में राजस्थान बोर्ड भी ले सीबीएसई जैसा फैसला

RBSE 10th and 12th Exam 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद से राज्यों में भी बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरात और हरियाणा ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। इस बीच राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने सीबीएसई बारहवीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले को छात्रों के हित में उठाया गया कदम करार दिया है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( RBSE ) के परीक्षार्थियों के हित में ऐसा ही निर्णय लेने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने ट्विट की कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया बड़ा कदम बताया है।

10वीं और 12वीं की परीक्षा पर कैबिनेट की बैठक आज

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित होने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई हैं राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 1 जून 2021 को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान बोर्ड ( RBSE ) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर बैठक में अहम फैसला सरकार ले सकती है। उन्होंने बताया है कि पिछले माह 23 मई को हुई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों एवं राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक में सीबीएसई द्वारा महामारी के बीच बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए दो विकल्प सुझाए गए थे। इनमें दूसरे विकल्प के मुताबिक राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अभी तक तैयारियां चल रही थीं।

Read More: CBSE 10th Class Result: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरी डिटेल्स

इस बीच मंगलवर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड भी कक्षा 10 और कक्षा 12 की लंबित परीक्षाओं को रद्द कर दे। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं रिजल्ट तैयार करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का सहारा लिया जा सकता है।

Read More: GSEB 12th Class Exam: जीएसईबी 12वीं की परीक्षाएं भी हुईं रद्द, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

Web Title: RBSE 10th and 12th Exam 2021 BJP Chief Satish Poonia Says Rajastahn Govt take decision like cbse